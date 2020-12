AFM roept financiële sector op: meld incidenten

Ondernemingen in de financiële sector moeten juist nu incidenten blijven melden bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Die oproep doet de toezichthouder nu door de lockdown meer thuis wordt gewerkt. Dat levert extra risico’s op, onderzocht de waakhond al eerder. Daarom is er nu meer aandacht nodig.

Tanya Pieters-Gorissen, het hoofd Asset Management van de AFM, benadrukt dat beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen altijd incidenten al moesten melden. Door het thuiswerken is er echter meer kans op incidenten rond de beveiliging van informatie. Ook is er een verhoogd risico op integriteitsincidenten omdat er minder toezicht is.

AFM gaat in gesprek

De AFM gaat over het onderwerp onder meer in gesprek met brancheverenigingen en individuele ondernemingen. Volgens de toezichthouder is het ook in het belang van de branche zelf om de meldingen te doen omdat de sector daarmee gezond blijft.