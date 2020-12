Bedrijf in coronanood kan dreigend faillissement afwenden

Ondernemers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis, kunnen vanaf donderdag uitstel van betaling vragen zodat ze een dreigend faillissement kunnen afwenden. De tijdelijke regeling is opgenomen in de Tijdelijke wet Covid-19. Daarmee kunnen ondernemers zich beter verweren tegen schuldeisers.

De ondernemer kan bij de rechter om betalingsuitstel verzoeken als het faillissement wordt aangevraagd of als een schuldeiser beslag- of executiemaatregelen wil nemen waardoor het voortbestaan van het bedrijf in gevaar komt. De rechter kan de onderneming uitstel van betaling verlenen voor deze schuldeisers, waardoor het bedrijf meer tijd heeft om de tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen.

Wet Homologatie Onderhands Akkoord

De betrokken ondernemers zouden daarbij gebruik kunnen maken van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, die op 1 januari ingaat. Met deze regeling kunnen ze makkelijker een akkoord bereiken met schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering van hun schulden.

Door de coronacrisis en alle beperkende maatregelen komen steeds meer ondernemingen in geldproblemen. De overheid heeft ook steunpakketten ingesteld om noodlijdende bedrijven te ondersteunen.