Bedrijven beter door coronacrisis met medewerkers als medeaandeelhouder

Nederlandse bedrijven met medewerkers die aandelen hebben, komen goed door de coronacrisis. Dit blijkt uit een inventarisatie door het onafhankelijke expertisecentrum voor financiële participatie SNPI. In Nederland is aandeelhouderschap door medewerkers veel minder populair dan in bijvoorbeeld de VS, maar de belangstelling voor mede-aandeelhouderschap door medewerkers groeit. Zo presteren bedrijven beter en medewerkers delen in goede tijden mee in waarde en winst van het bedrijf, bovendien komen deze bedrijven ook beter uit een crisis.

Pascale Nieuwland-Jansen, directeur van SNPI: “Bij alle bedrijven met een brede aandelenparticipatie in het SNPI-platform is de saamhorigheid enorm groot. Bovendien is de wil om samen uit de crisis te komen bij de medewerkers van deze bedrijven ook heel groot. We kunnen niet met zekerheid stellen of dat door de participatie komt, maar de participatie is zeker geen belemmering.”

Aandeelhouderschap

In Nederland is aandeelhouderschap door medewerkers veel minder populair dan in de VS, daar doen 14,1 miljoen medewerkers mee aan een ESOP (Employee Stock Ownership Program). NCEO is het Amerikaanse instituut dat hier onderzoek naar doet. Tim Garbinsky, communications director van NCEO, vertelde 26 november op het webinar van SNPI, dat in de VS van de bedrijven met medewerkers met aandelen 72 procent geen medewerkers heeft ontslagen en 81 procent geen tijdelijke ontslagen heeft ingevoerd. Nieuwland-Jansen duidt deze onderzoekscijfers: “Dat vind ik veelzeggend voor een land waar de overheidssteun aan bedrijven veel minder is!”

Veel voordelen

We zien in Nederland een groeiende belangstelling voor mede-aandeelhouderschap door medewerkers, zowel bij jonge ondernemers als in de politiek. De Tweede Kamer heeft afgelopen zomer een motie van D66 en CDA aangenomen om fiscale regelingen rond participatie te onderzoeken en GroenLinks heeft het onderwerp opgenomen in het verkiezingsprogramma. Nieuwland-Jansen: “In veel landen om ons heen heeft het aandeelhoudersmodel zich al bewezen. Het is een model met veel voordelen. Bedrijven presteren beter en medewerkers delen in goede tijden mee in waarde en winst van het bedrijf en nu blijkt uit het recente onderzoek van NCEO, dat ze ook beter uit een crisis komen.”