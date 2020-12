“Bestuurskamer moet diverser en vrouwelijker worden”

Platform en magazine LOF presenteert een campagne om meer vrouwen in de bestuurskamers van Nederland te krijgen. Het platform, opgericht om vrouwelijk toptalent onder de aandacht te brengen, presenteert tegelijkertijd het LOF jaarboek, met 234 topvrouwen die dienen als rolmodel.

In het jaarboek krijgen topvrouwen een podium. Onder meer Neelie Kroes en Petri Hofste, commissaris bij Rabobank en PON, staan in het jaarboek. Daarnaast is het LOF match- en mentorprogramma onderdeel van de campagne. Hierbij wordt opkomend talent gekoppeld aan een topvrouw.

Zichtbaarheid moet veel groter

Oprichter van het platform LOF, Jolanda Holwerda, vindt dat de zichtbaarheid van vrouwelijke leiders veel groter moet worden. “Want nog te vaak horen we van de raden van bestuur, hr-managers en executive searchbureaus dat vrouwen met een sterk leiderschapsprofiel niet te vinden zijn in Nederland.”

Meer weten over persoonlijke effectiviteit? Volg de e-learning van The Finance Academy

Vrouwenquotum krachtig signaal

Holwerda ziet het vrouwenquotum voor directies van beursgenoteerde bedrijven als een krachtig signaal van de Tweede Kamer. Maar het vrouwelijk leiderschap in Nederland heeft volgens haar “naast een quotum veel meer zichtbaarheid van vrouwen en rolmodellen nodig”.

Noodzakelijke revolutie

Volgens Holwerda “staan we nog steeds aan het begin van een noodzakelijke revolutie en cultuurverandering in de bestuurskamer, die diverser en vrouwelijker moet worden.” De #Me-Too- en Black Lives Matter-beweging hebben volgens de oprichtster “onomstotelijk aangetoond dat er nog steeds taboes en blinde vlekken zijn, die bespreekbaar gemaakt moeten worden voordat het vrouwelijk en mannelijk perspectief daadwerkelijk in balans zijn”.

Lees ook

Vrouwenquotum bedrijfsleven weer stap dichterbij

Suurland eerste vrouw namens accountants in Raad voor de Jaarverslaggeving