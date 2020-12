‘Bijna 2 miljoen bedrijven niet financieel gezond’

Bijna twee miljoen bedrijven in Nederland hebben een zwakke of slechte financiële gezondheid. Dat blijkt uit data die BNR heeft opgevraagd bij kredietverzekeraar Graydon. Dat is bijna zestig procent van de ondernemingen in ons land. Ruim 400.000 bedrijven hebben meer dan gemiddeld last van de coronacrisis en kampen met enorme omzetdalingen.

De miljardensteun houdt veel bedrijven al sinds maart overeind. Daardoor is het aantal faillissementen op dit moment nog laag: 3000 tegenover 3800 over het hele vorige jaar. Wel stoppen bedrijven er steeds vaker zelf mee en vinden er veel overnames of fusies plaats. Dat zijn er dit jaar volgens de cijfers al meer dan 130.000. Graydon verwacht wel dat uiteindelijk meer bedrijven het loodje zullen leggen.