Bitcoin zet opmars voort en slecht barrière 22.000 dollar

De digitale munteenheid bitcoin heeft zijn sterke opmars doorgezet en is voor het eerst meer dan 22.000 dollar waard. Woensdag brak de cryptomunt voor het eerst door de grens van 20.000 dollar en daarna bleef die doorstijgen naar nieuwe recordniveaus.

Eind november brak de bitcoin met 19.700 dollar al door de vorige hoogste stand die in december 2017 werd neergezet. Inmiddels is ’s werelds bekendste cryptomunt 22.139 dollar waard na even boven de 22.400 dollar te hebben gestaan. Daarmee is de bitcoin dit jaar al meer dan 200 procent duurder geworden.

Populariteit groeit

De bitcoin en andere digitale valuta winnen aan populariteit doordat grote bedrijven als PayPal er meer interesse in tonen. Dat voedt de hoop dat de cryptovaluta voor het grote publiek interessanter worden. De bitcoin werd begin 2009 gelanceerd en was toen slechts een paar cent waard.

Er is nog altijd de nodige scepsis in de financiële wereld over de digitale munt gezien de geschiedenis waar de bitcoin binnen enkele maanden van de piek van bijna 20.000 dollar eind 2017 naar rond de 4000 dollar zakte. Door de bredere aandacht voor de munt zijn er nu tekenen dat ook vermogensbeheerders aandacht krijgen voor cryptovaluta. Daarmee wordt de kans groter dat de munt deze keer verder stijgt. Sommige kenners denken dat één bitcoin op den duur honderdduizenden dollars waard zou kunnen worden.