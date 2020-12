Candid stelt met Van der Avort nieuwe CFO aan

Marcel van der Avort is per 1 januari 2021 de nieuwe CFO van Candid. Binnen het marketing- en communicatieplatform wordt Van der Avort verantwoordelijk voor alle finance en daarnaast gaat hij leidinggeven aan aan de platform services, waaronder operations, HR en legal. De CFO gaat de platform-organisatie binnen Candid verder vormgeven en inrichten op de overnames en acquisities (M&A) die het komende jaar staan te gebeuren.

Van der Avort was 22 jaar werkzaam voor WPP, ’s werelds grootste communicatiebedrijf. Sinds 2004 was hij directeur van de internationale holdings van het bedrijf. In 2006 werd hij aangesteld als CFO van GroupM Nederland, de moedermaatschappij van de WPP-mediabureaus, en hielp hij het bedrijf uitgroeien tot marktleider. In de tijd dat hij Chairman was van GroupM Benelux werkte Wanck al meerdere jaren nauw samen met Van der Avort.

Nieuw uitdaging

Na veertien jaar was Van der Avort toe aan een nieuwe uitdaging en die vond hij in de Nederlandse scale-up Candid. “Wat me aanspreekt bij Candid is de focus op ondernemerschap en het directe contact met klanten, aandeelhouders en partners. Daardoor kunnen plannen en ideeën sneller tot uitvoering worden gebracht en kan Candid direct reageren op trends en ontwikkelingen in de markt”, vertelt Van der Avort.

Van der Avort studeerde onder meer aan de Henley Business School in de UK en zal in 2021 het high-profile executive programma ‘The New CFO’ aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam afronden.