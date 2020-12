Corona duwt crowdfunding terug naar niveau 2018

De Nederlandse markt voor crowdfundingleningen komt dit jaar uit op het niveau van 2018: 270 miljoen euro. De stijging van 21 procent in het jaar 2019 wordt door de coronacrisis volledig teniet gedaan. Dit blijkt uit de laatste cijfers van Crowdfundmarkt, een brancheorganisatie voor crowdfunding in Nederland.

Tot nu toe is er dit jaar voor 254 miljoen euro gefinancierd via crowdfunding verdeeld over 2.538 Nederlandse projecten. Als gevolg van de coronacrisis zal er in 2020 sprake zijn van een daling van zestien prcoent ten opzichte van vorig jaar.

>> Lees ook: Wat CFO’s kunnen leren van crowdfunding en bitcoins

In Nederland zijn 49 crowdfundingplatformen actief die geregistreerd staan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).