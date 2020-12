Creativiteit en inspiratie voor het Pensioenakkoord

De kerstboom staat en deze tijd van het jaar is een mooie tijd om eens terug te blikken en vooruit te kijken. Elk jaar doe ik dat vanuit mijn eigen ‘kerstbubbel’, teruggetrokken met ons gezin tijdens de kerstvakantie thuis. En dit jaar is de bubbel nóg sterker, nu we met corona ook fysieke afstand houden in deze tijd.

Meer weten over het pensioenakkoord? Volg de e-learning van pensioenexpert Liesbeth Hufen!

En hoe heerlijk die bubbel ook is, als je er te lang in blijft zitten, mis je ook een heleboel. Ook dat heb ik afgelopen jaar gemerkt. Want door het ‘coronajaar’ leek dit hele jaar een soort bubbel. Natuurlijk kan je iedereen nog spreken die je wilt spreken, een (video)call is zo gepland en informatie is makkelijk uit te wisselen. Maar juist de spontane contacten, onverwachte ontmoetingen en nieuwe mensen brengen nieuwe ideeën en creativiteit. En dat zijn zaken die we volgend jaar hard nodig hebben als we aan de slag gaan met het Pensioenakkoord. Een aantal werkgevers zijn al gestart met de eerste analyses en plannen van aanpak.

Mijlpaal

Een mooie mijlpaal afgelopen jaar, met de hoofdlijnennotitie van het Pensioenakkoord. Belangrijke onderdelen zijn de verandering in de financiering (van leeftijdsafhankelijk naar vlak) en de overstap naar een ‘premiegestuurd’ systeem waarbij de risico’s bij de deelnemers aan de pensioenregeling komen te liggen. Elke dag zijn er nog ontwikkelingen op dit vlak. Zo werd afgelopen week bekend dat werkgevers met een middelloonregeling bij een verzekeraar, nog tot 2026 een overstap kunnen maken naar een leeftijdsafhankelijke beschikbare premieregeling.

De overstap naar andere financiering of premiegestuurde systemen is niet nieuw. Afgelopen jaren zijn meerdere werkgevers al overgestapt naar systemen die meer premiegestuurd zijn, zoals ‘collectieve defined contribution’(CDC)-regelingen of beschikbare premieregelingen. Bij deze regelingen zijn risico’s reeds verschoven naar deelnemers en deze overgangen zijn niet over één nacht ijs gegaan. De lessons learned vanuit die overgangen zijn een mooie basis in de transitie van het pensioenstelsel dat de komende jaren gaat plaatsvinden.

>> Lees ook: “Compensatie: heet hangijzer van pensioenakkoord”

Past het bij het risicoprofiel?

Zo is mijn ervaring dat als je betrokken partijen (werkgever, vakbonden, ondernemingsraden, pensioenfondsen, medewerkers) zelf de pensioenregeling laat ontwerpen, dit vooraf tijd lijkt te kosten, maar achteraf juist tijd oplevert. Ook duidelijke kaders over kosten en termijn zijn belangrijk om te voorkomen dat er teveel scenario’s open staan en door de bomen het bos niet meer zichtbaar is. Bij verschuiven van risico is het belangrijk om te bepalen of de wijziging past bij het risicoprofiel van medewerkers. Dit kan je in kaart brengen, rekening houdend met hoeveel risico iemand kan nemen op basis van diens financiële situatie en hoeveel risico iemand wil nemen. Tot slot is bij een overgang naar vlakke premie belangrijk dat niet alleen gekeken wordt naar de pensioenregeling, maar dat in dat financieringsvraagstuk juist ook andere arbeidsvoorwaarden betrokken worden.

De kunst is om kennis en ervaring die er al aanwezig is te gebruiken als u aan de slag gaat met uw pensioenregeling. Alleen deze kennis en ervaring zijn meestal niet aanwezig in uw eigen ‘bubbel’. Dit vraagt om de blik van buiten, die u meeneemt in uw wijzigingsproces. Gaat u op zoek naar deze blik van buiten? Ik wens u veel creativiteit en inspiratie toe voor 2021!

Auteur: Vandena van der Meer, partner bij Montae & Partners