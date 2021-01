Dit verandert er vanaf 1 januari: lagere vennootschapsbelasting en melden grensoverschrijdende transacties

De Rijksoverheid heeft de belangrijkste wijzigingen voor 2021 op een rij gezet die per 1 januari ingaan. Wat zijn de belangrijkste zakelijke wijzigingen waar de CFO rekening mee moet houden?

Werk en inkomen

Per 1 januari 2021 gaat het minimumloon omhoog. Ook per 1 januari: de hoogte van een aantal uitkeringen wordt aangepast. Het gaat om de Participatiewet, de IOAW en IOAZ, de AOW, de Anw, de Wajong, de WW, de WIA, de WAO, de ZW en de TW. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

Arbeidskorting, heffingskorting en ouderenkorting omhoog

De arbeidskorting die voor 2022 gepland stond, is vervroegd naar 2021. Met deze heffingskorting betalen werkenden minder belasting. De algemene heffingskorting gaat omhoog. Daardoor hoeven mensen met een inkomen tot € 68.507 minder belasting te betalen. De ouderenkorting gaat omhoog. Ouderen met een jaarinkomen tot € 49.323 hebben hier voordeel van. De korting bedraagt maximaal € 1.703.

Tarief aftrekposten afgebouwd

Het heffingsvrij vermogen in box 3 gaat omhoog naar € 50.000 of € 100.000 met fiscaal partner. Het basistarief in de inkomstenbelasting daalt van 37,35% naar 37,10%. Dit tarief geldt voor inkomens tot € 68.507. Zowel werkenden als mensen met een uitkering hebben hier voordeel van. In 2021 wordt het tarief van aftrekposten geleidelijk afgebouwd als het inkomen meer is dan € 68.507. Het gaat om persoonsgebonden aftrekposten (bijvoorbeeld alimentatie en zorgkosten), ondernemersfaciliteiten en/of andere aftrekbare kosten. Mensen kunnen maximaal 43% van deze aftrekposten aftrekken.

Scholing vrijgesteld van loonheffing

Werknemers kunnen van hun werkgever scholing krijgen die is vrijgesteld van loonheffing. Vanaf 2021 geldt dit ook voor ex-werknemers. De werkgever betaalt dan geen loonheffingen over de scholingskosten. De AOW-leeftijd gaat per 1 januari 2021 niet omhoog. Dat betekent dat de AOW-leeftijd 66 jaar + 4 maanden blijft. Vanaf 1 januari 2021 gaat de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in. Hierdoor wordt de berekening van de beslagvrije voet betrouwbaarder. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd door schuldeisers. Zo houden mensen met schulden die te maken krijgen met beslaglegging op hun inkomen altijd een minimum bedrag over om van te leven.

Verlaagd tarief laadpalen

Het verlaagde tarief voor energiebelasting en een nultarief voor de Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE) worden tot eind 2022 verlengd voor openbare laadpalen van elektrische auto’s. Vanaf 1 januari 2021 geldt een vliegbelasting voor alle passagiers van 2 jaar en ouder die vertrekken vanaf een Nederlandse luchthaven. De vliegbelasting bedraagt

€ 7,845 per persoon per vlucht. Vanaf 1 januari 2021 moet een utiliteitsgebouw (dus ook een kantoor) een energielabel hebben. Voor een energielabel maakt u een afspraak met een energieadviseur.

Wijziging vennootschapsbelasting

Het kabinet verlengt een aantal belastingmaatregelen om de coronacrisis door te komen. Ook legt het kabinet een aantal regelingen wettelijk vast. In 2021 wijzigt vennootschapsbelasting. Het gaat om wijzigingen in de schijven en de tarieven. Hierdoor vallen meer bedrijven in de eerste schijf in plaats van de tweede schijf, waardoor de bedrijven een lager vennootschapsbelastingtarief betalen. Vanaf 2021 gaat een bronbelasting op rente en royalty’s gelden. Met deze bronbelasting van 25% worden betalingen naar landen die geen of te weinig belasting heffen door Nederland belast en wordt ook de doorstroom via ons land tegengegaan.

Melden van grensoverschrijdende constructies

Intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants en financiële instellingen zijn vanaf 1 januari 2021 verplicht om grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst te melden. Multinationals zullen eerlijker worden belast, zegt de Rijksoverheid, met oog voor het vestigingsklimaat. “Juist in economisch zware tijden is het belangrijk dat sommige bedrijven niet méér mogelijkheden hebben om hun belastingdruk te verlagen dan andere.” Het verrekenen van verliezen bij bedrijven wordt daarom per 2021 beperkt.

Investeringskorting voor bedrijven

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Het effectieve ‘tarief’ van de innovatiebox is nu 7%. Vanaf 1 januari 2021 stijgt dit ‘tarief’ naar 9%. Werknemers kunnen van hun werkgever scholing krijgen die is vrijgesteld van loonheffing. Vanaf 2021 geldt dit ook voor ex-werknemers. De werkgever betaalt dan geen loonheffingen over de scholingskosten. Om ondernemingen te ondersteunen bij een dreigend faillissement is er vanaf 2021 de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (HFW). Door deze wet wordt het voor ondernemingen met grote geldproblemen makkelijker om een akkoord te bereiken met schuldeisers. Het gaat hierbij om een akkoord voor herstructureren van schulden.

Als laatste: Het Verenigd Koninkrijk (VK) hoort niet meer bij de Europese Unie (EU). Hierdoor veranderen sommige regels. Vanaf 1 januari 2021 veranderen er regels voor reis en verblijf in het VK.

