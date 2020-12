DNB: economische impact coronapandemie iets minder heftig

De economische krimp als gevolg van de coronapandemie valt dit jaar minder groot uit dan werd gevreesd. Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van nieuwe ramingen. Door een sterk derde kwartaal werd het grootste deel van de neergang uit de eerste jaarhelft goedgemaakt.

In het vierde kwartaal krimpt de economie wel weer, waardoor de economie over heel 2020 met 4,3 procent krimpt. In juni werd door DNB nog uitgegaan van een krimp met 6,4 procent. In zowel 2021 als 2022 groeit het bruto binnenlands product (bbp) naar verwachting met ongeveer 3 procent.

Piek werkloosheid in 2021

De werkloosheid piekt volgens DNB in 2021, als 6,5 procent van de beroepsbevolking nieuw werk zoekt. Een jaar later is dit gezakt tot 6 procent. De inflatie blijft de komende jaren nog ruimschoots onder de 2 procent. Het tekort op de begroting is in 2022 weer in de buurt van de 3 procent waar Nederland en andere EU-landen de afgelopen jaren op stuurden.

DNB merkt op dat de ramingen komen van voor begin december. Toen kondigde het kabinet extra maatregelen aan om de verspreiding van het virus in te dammen. Volgens DNB zullen de extra ingrepen van maandag voor de ramingen dit jaar niet heel veel uitmaken. Voor volgend jaar is de precieze impact ervan ongewis. Een drukkend effect van één tot twee procentpunt op de geraamde groei in het basisscenario lijkt alleszins redelijk met maatregelen die vergelijkbaar zijn met die van dit voorjaar. Daarbij zouden de extra maatregelen tot eind januari duren.

Herstel als virus echt weg is

DNB merkt verder op dat een goed economisch herstel alleen kan als het virus echt weg is. Er is volgens de centrale bank geen sprake van afruil tussen economie en gezondheid. Het hollen-en-stilstaanbeleid, waarbij maatregelen te snel worden afgebouwd en bij een opleving van het virus weer sneller op de rem moet worden getrapt, noemt DNB geen goed idee. Volgens de centrale bank blijven steunmaatregelen op korte termijn van belang.

De centrale bank beseft sowieso dat er meer onzekerheid is rond de ramingen dan normaal. Daarom werd er ook een mild scenario opgesteld waarbij de uitbraak van corona eerder onder controle is en de hele bevolking in de eerste jaarhelft kan worden gevaccineerd. De economie groeit dan in 2021 met 4,9 procent. Ook valt de werkloosheid lager uit, blijven de huizenprijzen stijgen en valt het begrotingstekort van de overheid lager uit.

Zwaar scenario

Tegelijkertijd rekende DNB ook een zwaar scenario door. De economie groeit daardoor met 0,2 procent in 2021 en 2,2 procent in 2022. De werkloosheid stijgt dan ook langer door en de huizenprijzen dalen licht in 2022. Bovendien verslechteren de overheidsfinanciën aanzienlijk.