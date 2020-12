Een leveraged buyout in coronatijd

De leveraged buyout van bijous- en modeaccessoireverkoper J-Club leek de eerste overname in Nederland te worden die afketst vanwege de coronacrisis. Toch is die overname onlangs alsnog afgerond – nadat daarover tot tweemaal toe in kort geding was geprocedeerd. In deze bijdrage enkele observaties bij de kort-gedingvonnissen.

De aanloop was eigenlijk heel normaal: eind 2019 vond een competitief verkoopproces plaats waarbij een koper werd gezocht voor de aandelen in J-Club International, een bedrijf dat bijouterieën en andere modeaccessoires verkoopt via de HEMA en andere retailers, in meerdere Europese landen. De koper die het meest aantrekkelijke bod uitbracht, was investeringsmaatschappij Nordian Capital Partners, ooit voortgekomen uit de Rabobank. Nordian zou de aandelen kopen voor een koopprijs die kon oplopen tot 125 miljoen euro.

De overname werd – conform gangbaar gebruik in private-equityland – vormgeven als een leveraged buyout, waarbij van derden aan te trekken vreemd vermogen zou worden gebruikt voor de financiering van de koopprijs; de grootaandeelhouders van J-Club zouden een deel van hun opbrengst herinvesteren in het koopvehikel. Een contract dat Nordian verplichtte om de transactie aan te gaan, werd getekend vlak voordat medio maart coronamaatregelen van kracht werden en de winkelverkopen inzakten.

Coronamaatregelen

Het contract verplichtte Nordian om het, al uitonderhandelde, overnamecontract (SPA) aan te gaan, zodra het Nordian zou zijn gelukt om een polis af te sluiten waarmee aansprakelijkheid voor garanties en vrijwaringen zou worden gedekt. Daarmee was zij al vergevorderd, maar nog niet helemaal klaar, toen de coronamaatregelen van kracht werden. Bezorgd geworden over de impact hiervan op J-Club’s verdienmodel, stelde Nordian voor om het overnameproces te pauzeren en schortte zij de afronding van het verzekeringsproces op.

De verkopers van J-Club namen hiermee geen genoegen en spanden een kort geding aan, waarin zij eisten dat Nordian zou worden veroordeeld om de SPA aan te gaan. In kort geding ging de rechter daarin mee: zij oordeelde dat Nordian zelf had belet dat de verzekering tot stand was gekomen en veroordeelde Nordian om de SPA binnen twee dagen na het vonnis te ondertekenen. Aldus geschiedde; de verzekering kwam alsnog tot stand.

In de SPA was echter een financieringsvoorbehoud overeengekomen: de koop zou slechts doorgaan als het Nordian was gelukt om voor ten minste 40 miljoen euro aan vreemd vermogen aan te trekken voor de financiering van de koopprijs. Met dat voorbehoud hadden de verkopers uitdrukkelijk ingestemd. Men had oog op financiering die zou worden verschaft door IdInvest, een Franse investeringsmaatschappij die (ook) private debt verschaft.

Idinvest had zich ten tijde van de bieding van Nordian gecommitteerd om een dergelijke lening te verstrekken, maar stelde nadien dat de prognoses die aan haar waren gezonden, niet (meer) accuraat waren en zij daarom niet gehouden was om de lening te verstrekken. Nordian beriep zich vervolgens op het financieringsvoorbehoud, en de verkopers spanden daarop een nieuw kort geding aan, stellende dat Nordian geen beroep meer kon doen op het voorbehoud en (dus) moest overgaan tot afname van de gekochte aandelen – met of zonder aangetrokken vreemd vermogen.

Alternatieve financier

Maar met die (vergaande) stelling gaat de rechter niet mee. De rechter acht ‘het belang van Nordian bij een goede leverage (…) begrijpelijk’, en overweegt dat ‘Nordian tegenover haar investeerders [heeft] zorg te dragen voor een behoorlijk rendement op de deelnames in bedrijven’. Daarop sneuvelt de stelling dat Nordian de hele koopprijs desnoods maar zelf uit haar fonds moet betalen. Maar de rechter veroordeelt Nordian wel tot nakoming van haar – in de SPA opgenomen – inspanningsverplichting om een alternatieve financier te vinden.

En dat blijkt intussen gelukt, niet in Frankrijk maar dichtbij huis: door Rabobank, Dutch Mezzanine Fund en FundIQ wordt uiteindelijk 40 miljoen euro aan vreemd vermogen beschikbaar gesteld, waarna de leveraged buyout wordt afgerond op 21 oktober. En zo wordt een deal die maandenlang onder hoogspanning stond, alsnog gesloten.

Auteur: Mr. H.L. (Herman) Kaemingk