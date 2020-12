Eén op de vijf ondernemingen in 2021 in cashflowproblemen

Er wordt het komende jaar een operationeel omzetverlies van twintig procent verwacht in vergelijking met de situatie voor de crisis. Hierdoor komt een vijfde van de Nederlandse bedrijven in cashflowproblemen. Faillissementen leiden tot een breed economisch probleem omdat facturen niet meer worden betaald en er een domino-effect kan optreden.

Dat blijkt uit onderzoek van de researchafdeling van kredietverzekeraar Euler Hermes. De verzekeraar verwacht dat bij het afbouwen van de coronasteun één op de vijf Nederlandse bedrijven in cashflowproblemen raakt. Als de overheid, met het oog op de vaccinaties die de GGD deze zomer hoopt uit te rollen in Nederland, de coronasteun afbouwt, komen de bedrijven met een hoge schuldlast in zwaar weer terecht. Ook komen bedrijven die er nu goed voor staan in 2021 er opeens financieel ongezond voor komen te staan.

Werkkapitaal aangevreten

Met de lockdowns van dit jaar en het daarmee gepaard gaande omzetverlies komen ondernemingen in de knel. “Als je dan ook incalculeert dat economisch herstel uitblijft tot eind 2022, dan heb je het alles bij elkaar over een gigantisch kasstroomprobleem”, zegt Johan Geeroms, Risk Director Euler Hermes Nederland. “Er komt te weinig geld binnen bij bedrijven, het werkkapitaal wordt aangevreten.” Omdat de overheid een grote schuldeiser is, zou die bijvoorbeeld de druk van de ketel kunnen halen door belastingbetalingen en terugbetaling van steungeld te verlichten.

Domino-effect waardeketens

Geeroms waarschuwt dat het probleem veel breder is dan direct getroffen sectoren. Een probleem dat kan ontstaan is een domino-effect, waarbij bedrijven omvallen, leveranties stokken, facturen niet meer worden betaald en bedrijven in cashflowproblemen raken. Daarbij denkt hij dat grote bedrijven ook een groter risico lopen om hard geraakt te worden en niet alleen mkb-ondernemingen. “Een probleem dat zich als een ondergrondse heidebrand uitbreidt”, zegt hij. “Hele waardeketens komen zo plotseling in gevaar.”