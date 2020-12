Forse boete hoogleraar belastingrecht wegens fiscaal misdrijf

Het Openbaar Ministerie heeft een boete van 50.000 euro opgelegd aan een hoogleraar belastingrecht omdat hij onjuiste informatie heeft verstrekt aan de Belastingdienst. Het ging om gegevens over de administratie van een maatschap waar hij bij betrokken was. Ernstig, vindt het OM, want juist van een hoogleraar belastingrecht mag worden verwacht dat hij de Belastingdienst op juiste wijze informeert.

Eind 2017 begon de FIOD een onderzoek, naar aanleiding van een boekenonderzoek door de Belastingdienst. Het vermoeden was dat de hoogleraar de fiscus in 2014 van onjuiste informatie had voorzien. Met de betrokken maatschap beheerde de verdachte en een partner hun onroerend goed, aldus het OM.

De Belastingdienst had tijdens het onderzoek specifieke administratie opgevraagd, maar volgens de hoogleraar was die er niet en hoefde die er op basis van de wet ook niet te zijn. De Belastingdienst was het daar niet mee eens. Daarna heeft de hoogleraar alsnog administratieve stukken verstrekt.

Strafzaak voorkomen

Met het betalen van de door het OM opgelegde boete heeft de hoogleraar een strafzaak voorkomen. In de rechtszaal zou justitie een vergelijkbare boete hebben geëist. Het OM zegt niet om welke hoogleraar het gaat.