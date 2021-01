‘Grote fondsen zullen pensioen niet verlagen’

Werkende en gepensioneerde ambtenaren, leerkrachten en zorgmedewerkers ontkomen hoogstwaarschijnlijk aan een verlaging van hun pensioen. De financiële situatie van de twee grootste pensioenfondsen, ABP en Zorg en Welzijn (PFZW), is op Oudejaarsdag naar verwachting nét goed genoeg. Dat zegt pensioenanalist Piet Rietman van ABN AMRO tegen NRC, op basis van eigen berekeningen.

Meer weten over pensioen? Volg de e-learning met pensioenexpert Hufen!

Deze donderdag is cruciaal voor pensioenfondsen. Hun zogeheten dekkingsgraad – die laat zien of zij alle pensioenen nu en in de toekomst kunnen betalen – moet minimaal 90 procent zijn. Dat betekent dat zij 10 procent te weinig geld in kas hebben, maar dat is toegestaan door recente versoepelingen van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken).

Wel een lagere dekkingsgraad

Fondsen die deze Oudejaarsdag wel een lagere dekkingsgraad hebben, moeten komend jaar de uitkeringen van gepensioneerden én de opgebouwde pensioenaanspraken van werknemers verlagen. Eind november kwamen ABP en PFZW al net boven de cruciale grens uit: ABP stond op 91,5 procent, Zorg en Welzijn op 91 procent. Samen beheren zij bijna 6 miljoen pensioenen.