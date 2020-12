Hoe ziet 2021 eruit voor de CFO?

Wat staat de CFO te wachten in 2021? Wordt het een jaar van terugkeer naar het ‘oude normaal’ of heeft dit Covid-19-jaar iets fundamenteels veranderd in de werkwijze en de opstelling van het financiële team? Bart van Praag, general manager EMEA bij Workiva, bespreekt een aantal trends en ontwikkelingen voor 2021.

“De digitale transformatie van finance heeft onmiskenbaar een duw in de rug gekregen dit jaar. Het verplicht thuiswerken heeft de adoptie van SaaS-oplossingen en cloudplatformen versterkt. Het is duidelijk dat afhankelijkheid van een on-premises IT-infrastructuur in deze tijd een belemmerende factor is om bijvoorbeeld accuraat en tijdig te rapporteren.”

Winnende strategie voor 2021?

“Er zijn wel grofweg twee sporen hierin zichtbaar. Veel organisaties waren al bezig met structurele veranderingen en hebben de transformatie naar cloudgebaseerde oplossingen voor finance – maar ook voor bijvoorbeeld HR – nu versneld. Andere organisaties zijn min of meer in de paniekmodus gegaan en hebben ad-hocbeslissingen genomen die later misschien weer moeten worden teruggedraaid. Dat heeft ook te maken met hoe je er als organisatie instaat. Als je denkt dat je volgend jaar, als de pandemie hopelijk beteugeld is, weer terug naar het ‘oude normaal’ kunt, dan ben je misschien geneigd om genoegen te nemen met tijdelijke lapmiddelen. Dat lijkt me echter geen winnende strategie voor 2021 en daarna. De afdeling van de CFO zal structureel moeten digitaliseren. Om processen te stroomlijnen, medewerkers te verbinden en waardevolle inzichten te verkrijgen uit data. Dat is de enige manier waarop je als CFO met je team zo veel mogelijk waarde aan de business kunt toevoegen.”

Maandelijkse rapportages

“Ook 2021 zal zeker in het teken staan van het decentraal managen. Dan is het belangrijk dat je als CFO controle houdt over de processen en compliance. Hoe manage je efficiënt het digitale spoor, raak je niet verdwaald in versiebeheer, houd je verbinding in het rapportageproces? Daarbij zal het maandelijks rapporteren, in plaats van per kwartaal, half jaar of jaar, gemeengoed worden. Dan ben je namelijk veel beter in staat om snel te reageren op ontwikkelingen en kun je direct bijsturen op basis van actuele gegevens.”

Aandacht voor ‘non-financial disclosures ’

“Een andere belangrijke trend, die losstaat van de Covid-19-perikelen, is de toegenomen aandacht voor ‘non-financial disclosures’. Hoe presteren organisaties op het gebied van duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en governance? Dat is voor investeerders en het publiek een belangrijke graadmeter voor de waarde van een organisaties, naast de financiële cijfers. ESG-reporting, waarbij ESG staat voor environmental, social en governance, wordt meer en meer onderdeel van het integrale rapportageproces. Dat betekent dat transparantie en verantwoording vereist is voor een bredere set van data. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij meer teams en dat brengt finance als businesspartner meer naar het hart van de organisatie.”

“Ten slotte is European Single Electronic Format (ESEF) in 2021 actueel, hoewel het ESEF-mandaat met een jaar is uitgesteld. ESEF stelt format-eisen aan de financiële verslagen van beursgenoteerde ondernemingen, zodat deze makkelijker te lezen en vergelijken zijn en dus transparanter worden. Aanvankelijk zou deze verplichting ingaan voor het verslagjaar dat op of na 1 januari 2020 start, maar dat geldt nu voor verslagjaar 2021. Des te meer reden om daar komend jaar serieus werk van te maken.”

“Voor Workiva, als specialist in connected reporting, was 2020 ook het jaar waarin het nut van een cloudplatform dat data, documenten en teams met elkaar verbindt zichzelf bewees. We merken bijvoorbeeld dat we in gesprekken tegenwoordig niet meer het ‘waarom’ van een integrale cloudgebaseerde oplossing hoeven uit te leggen.”