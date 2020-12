Hoge veronderstelde naleving Corporate Governance Code

Naleving van de herziene Corporate Governance Code door beursvennootschappen is onverminderd hoog met 98,4 procent. Dit blijkt uit het gepubliceerde Rapport Monitoring over boekjaar 2019. Tegelijkertijd plaatst de Monitoring Commissie Corporate Governance Code kanttekeningen bij de hoge nalevingspercentages en is in het rapport meer aandacht voor de kwaliteit van toelichting en motiveringen in geval van afwijken. Tevens signaleert de Commissie verschillende leemtes en onduidelijkheden in de Code.

Meer weten over bestuurders-aansprakelijkheid? Meld u aan voor de masterclass

Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code: “De Commissie constateert dat de met deze methodiek gemeten naleving van de Code nog steeds hoog is met dien verstande dat meer dan 75 procent van de naleving is verondersteld als gevolg van het ‘pas toe of leg uit’ principe van de Code. De Commissie is voornemens om te onderzoeken of een andere systematiek tot uitkomsten zou kunnen leiden waaraan grotere betekenis kan worden toegekend.”

Gewijzigde opzet nalevingsonderzoek

Dit jaar heeft de Commissie besloten om de opzet van het nalevingsonderzoek te wijzigen om vennootschappen zo min mogelijk te belasten tijdens de eerste uitbraak van de COVID-19 pandemie. Er is geen verdiepende enquête gehouden onder de vennootschappen, maar een verdiepende bureaustudie die is gericht op het krijgen van meer inzicht in de kwaliteit van de gegeven toelichtingen en motiveringen in geval van afwijken.

Algehele naleving

De nalevingspercentages zijn ook over boekjaar 2019 hoog. SEO rapporteert over het boekjaar 2019 een naleving van de Code door beursgenoteerde vennootschappen van 98,4 procent. De naleving bestaat voor 96,5 procent uit toepassing van bepalingen van de Code en voor 1,9 procent uit gemotiveerde afwijking. In 1,6 procent van de gevallen is niet-naleving geconstateerd.

>> Lees ook: Organisatiecultuur vaak vergeten in corporate governance codes

Belangrijkste bevindingen en conclusies nalevingsonderzoek

In het rapport deelt de Commissie haar belangrijkste bevindingen en conclusies van het nalevingsonderzoek.

Zo plaatst zij kanttekeningen bij de hoge algehele nalevingspercentages. Ruim driekwart van die naleving is verondersteld, vanwege de systematiek van het ‘pas toe of leg uit’-principe. Uit de uitgevoerde controle van gedragsbepalingen via gerelateerde rapportagebepalingen komt naar voren dat de methodiek van veronderstelde naleving een te rooskleurig beeld geeft van de daadwerkelijke naleving van een aantal fundamentele gedragsbepalingen in de Code.

Verder maakt de Commissie uit de verdiepende bureaustudie op dat de verslaggeving over langetermijnwaardecreatie en cultuur te vaak procesmatig is ingestoken en onvoldoende inhoudelijk.

Daarnaast plaatst de Commissie kanttekeningen bij de honderd procent nalevingspercentages van de bepalingen over de belangen van stakeholders aangezien ook hier sprake is van veronderstelde naleving.

De verantwoording over diversiteit is nog onvoldoende en loopt in sommige gevallen achter op wettelijke ontwikkelingen. Volgens de Commissie kan zowel het diversiteitsbeleid bij veel beursvennootschappen als de kwaliteit van de verslaglegging daarover worden verbeterd.

De bepalingen ten aanzien van de verantwoording over risicobeheersing zijn in boekjaar 2019 minder goed nageleefd dan het vorige boekjaar.

In het nalevingsonderzoek is een steekproef van vijftien vennootschappen meegenomen die in het buitenland zijn genoteerd, maar in Nederland zijn gevestigd. Uit de steekproef blijkt dat de geselecteerde vennootschappen vaker gemotiveerd afwijken van de Code dan vennootschappen met een notering in Nederland. De Commissie streeft naar een grotere mate van betrokkenheid bij het nalevingsonderzoek onder deze groep vennootschappen.

Guidance en best practices

De Commissie signaleert verschillende leemtes en onduidelijkheden in de Code. Voor de eerste keer sinds de inwerkingtreding van de herziene Code ziet de Commissie dan ook aanleiding tot het geven van guidance, namelijk over de invulling van het begrip beloningsverhoudingen. Daarnaast geeft de Commissie voorbeelden uit jaarverslagen over het boekjaar 2019 die zij als best practices beschouwt voor de verantwoording over diversiteit, langetermijnwaardecreatie, de dialoog met stakeholders en cultuur.