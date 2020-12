Hoogleraar Stevens pleit voor fiscale harmonisatie binnen Europese Unie

Hoogleraar Leo Stevens pleit in het Financieele Dagblad voor fiscale harmonisatie binnen de Europese Unie. Deze is volgens hem nodig in een wereld waar multinationals het belastingtechnisch voor het kiezen hebben.

Multinationals kunnen miljarden met een druk op een knop overhevelen naar gunstigere belastinglanden, stelt Stevens. Onder andere de LuxLeaks en Panama-papers hebben dat duidelijk gemaakt. Volgens Leo Stevens, emeritus-hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit, leidt dit mogelijk eindelijk tot een geharmoniseerde vaststelling van de winst binnen de Europese Unie, zo zegt hij tegen het FD.

Concurrentieverstorende besparingsroutes

Door belastingconcurrentie tussen nationale staten hebben multinationals, vaak zelf met een omzet gelijk aan het BBP van een klein land, het voor het kiezen. Sommige landen boden zelfs aan belastingvriendelijke, maar concurrentieverstorende, besparingsroutes voor deze multinationals aan te leggen. Een systeem dat genoeg multinationals zien als een kans om uit te buiten via internationale belasting planningen, zo schrijft het FD.

Internationaal belastingstelsel

Een vennootschapsbelasting op het niveau van de Europese Unie zit er volgens de hoogleraar dankzij de hevige discussies tussen de landen waarschijnlijk niet in. Wel ziet hij kansen in een geharmoniseerde vaststelling van de winst. “Door een formule krijgen lidstaten waar een multinational actief in is zo hun aandeel in de vennootschapsbelasting.” Hoe de formule er precies uit ziet en hoe de verdeelsleutel werkt zal volgens Stevens leiden tot discussie, maar uiteindelijk leiden tot een Europa waar iedereen kan delen in de economische welvaart.