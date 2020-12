IIRC en SASB kondigen fusie aan

De International Integrated Reporting Council (IIRC) en de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) gaan fuseren tot een nieuwe verenigde organisatie, de Value Reporting Foundation. De organisatie biedt investeerders en bedrijven een uitgebreid corporate framework waarin ‘enterprise value drivers’ en standaarden op het gebied van duurzaamheid worden verenigd.

“In een tijdperk waarin de gevolgen van een wereldwijde pandemie, klimaatverandering en groeiende ongelijkheid toenemen, is de immateriële waarde en de behoefte aan datagestuurde duurzaamheidsinformatie steeds belangrijker geworden”, schrijft de organisatie in een gezamenlijk statement. “Kapitaalmarkten hebben behoefte aan op feiten gebaseerde, transparante gegevens om aandeelhouders op lange termijn waarde te bieden en tegelijkertijd de toekomst van onze mensen en onze planeet veilig te stellen. Rapportage is hiervoor een belangrijk middel.”

Levensader

“Informatie is de levensader van goede besluitvorming. Kapitaalmarkten hebben honger naar informatie die verband houdt met het creëren van bedrijfswaarde, maar een gefragmenteerd rapportagelandschap veroorzaakt problemen”, zegt Robert K. Steel, voorzitter van de raad van bestuur van de SASB Foundation. “Deze fusie is een belangrijke stap voor bedrijven en investeerders die duidelijk en gemakkelijk communiceren over de kwesties die het belangrijkst zijn voor de financiële prestaties.”

>> Lees ook: Europese fusie- en overnamemarkt: sombere vooruitzichten maar ook kansen

Complementair

“Het <IR> Framework en de SASB-normen zijn complementair”, stelt Barry Melancon, voorzitter van de IIRC Board. “Geïntegreerde rapportage beschrijft alle relevante waardecreatieonderwerpen en de aanpak om deze te integreren in het denken en rapporteren van bedrijven. SASB biedt de precieze definities van de gegevens die in elke branche moeten worden gerapporteerd voor deze onderwerpen. Organisaties over de hele wereld gebruiken beide al om effectief met investeerders te communiceren over hoe duurzaamheidskwesties verband houden met bedrijfswaarde op de lange termijn. Deze inspanningen komen uiteindelijk ten goede aan andere belangrijke belanghebbenden. Onder de Value Reporting Foundation zullen we de concepten tussen het <IR> Framework en SASB Standards nog verder integreren.”