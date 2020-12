Industriële productie in oktober bijna 4 procent lager

De gemiddelde productie van de Nederlandse industrie viel in oktober 3,7 procent lager uit dan in dezelfde maand een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is daarmee sprake van de kleinste krimp na mei dit jaar. Toen viel de productie ruim 12 procent lager uit dan een jaar terug.

De productie van de machine-industrie kromp in de herfstmaand het sterkst. Daartegenover produceerde een branche als de chemie voor de vierde maand op rij meer dan een jaar eerder. Op maandbasis steeg de productie met 2 procent, waarbij de cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.

Sinds het dieptepunt in mei is de productie vrijwel ononderbroken gegroeid. Daardoor was de productie in oktober op ongeveer hetzelfde niveau als begin 2017.

Minder pessimistisch

Verder meldt het CBS dat industriële ondernemers in november minder pessimistisch waren. Vooral naar de orderportefeuille werd minder negatief gekeken.