Jos Heuvelman voorzitter comité voor afstemming Europees financieel toezicht

Jos Heuvelman is benoemd tot voorzitter van het vaste comité voor toezichtconvergentie van de European Securities and Markets Authority (ESMA) en van het Senior Supervisors Forum. De kapitaalmarkten worden steeds internationaler. Deze comités geven aanbevelingen voor de verdere afstemming van het toezicht door nationale toezichthouders. De benoeming is voor iets meer dan twee jaar en loopt af in februari 2023.

ESMA is de Europese toezichthouder voor de financiële markten. De vaste comités ondersteunen de Board of Supervisors, die bestaat uit bestuurders van de nationale toezichthouders. Heuvelman maakt hier als bestuurslid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ook deel vanuit.

Betere samenwerking en afstemming gevraagd

In de afgelopen jaren is wetgeving op de kapitaalmarkten in Europa verregaand geharmoniseerd. Dit vraagt ook om betere samenwerking en afstemming tussen de verschillende nationale toezichthouders. Het Supervisory Convergence Standing Committee (SCSC) en het Senior Supervisors Forum (SSF) spelen hierin een belangrijke rol.

De AFM is altijd een voorvechter geweest van beter geïntegreerde Europese kapitaalmarkten. Het bevorderen van toezichtconvergentie, het gezamenlijk identificeren en aanpakken van grensoverschrijdende risico’s en het verbeteren van beleggersbescherming zijn belangrijke bouwstenen voor het creëren van echt geïntegreerde kapitaalmarkten.