Kleine stijging faillissementen in november

Het aantal uitgesproken faillissementen in Nederland is in november licht gestegen vergeleken met een maand eerder. Vorige maand spraken rechtbanken 246 faillissementen uit. Dit zijn er acht meer dan in oktober en 157 minder in vergelijking met vorig jaar, aldus cijfers van de Raad voor de rechtspraak.

Het aantal faillissementen blijft daarmee uitzonderlijk laag in vergelijking met voorgaande jaren. Vorige maand gingen 183 rechtspersonen (bedrijven/organisaties) en 63 natuurlijke personen (individuen) failliet. Met de coronacrisis in het achterhoofd is het lage aantal faillissementen opvallend te noemen, aldus de Raad voor de rechtspraak. Het zijn voor veel mensen en ondernemingen financieel zware tijden. Een stijging van het aantal faillissementen lijkt dan aannemelijk, maar het tegendeel is op dit moment het geval.

Te vroeg om conclusies te trekken

De oorzaak van het lage aantal faillissementen is niet onderzocht en het is volgens de Raad voor de rechtspraak nog te vroeg om conclusies te trekken. Vermoedelijk zorgt de coronasteun om bedrijven door de crisis te helpen mede ervoor dat ondernemingen in financieel zwaar weer niet omvallen.

