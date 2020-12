“Logisch dat finance de kar trekt van modernisering”

Wie met data-analyse aan de slag wil, moet eerst de basis op orde hebben. “Anders kun je als CFO simpelweg niet de modernisering van de organisatie inzetten”, zegt Michiel Ramakers, sales director Benelux van het snelgroeiende Oracle NetSuite.

Hij reageert op de uitkomsten van het onderzoek van CM: en Executive Finance onder de noemer IT-Vision. Daarin staat dat 30 procent van de financials wordt geconfronteerd met ERP en 29 procent met cloud computing. Deze elementen staan daarmee op plaats twee en drie. Ze moeten alleen informatiebeveiliging met 34 procent voor zich laten. Ramakers: “Wij combineren ERP en cloud computing, dus dit klinkt ons als muziek in de oren. Ik zie vaak dat die combinatie het mogelijk maakt, zeker in deze pandemie, om een digitale transformatie aan te gaan. We merken daarbij ook dat cloud computing, ook wel Software as a Service genoemd, het op alle fronten wint van zogeheten on premise-oplossingen. Die oplossingen moet je daadwerkelijk installeren ter plaatse. De doorbaak van cloud computing in een totale.”

Pandemie versnelt digitalisering

Dat komt mede door de pandemie waardoor werknemers gedwongen zijn om thuis te werken. “Dan moet je wel via het internet kunnen inloggen in je omgeving in de cloud. Ik denk dat de pandemie zodoende een versneller is van een ontwikkeling die sowieso gaande is. De acceptatiegraad van online is enorm gestegen. Ook om binnen en buiten de organisatie met elkaar toch te kunnen blijven samenwerken. Ik denk ook niet dat Nederlanders meer terug willen naar veel kantoordagen.”

Kernprocessen digitaliseren

Ramakers merkt daarbij wel op dat organisaties hun kernprocessen verder moeten digitaliseren. “Continu spreadsheets over en weer sturen, waarvan niet bekend is welke versie je nu voor ogen hebt, kan niet meer. Dat is in veel bedrijven nog de gangbare work around. Het uitgangspunt moet zijn realtime, juiste informatie op één plaats, in de cloud. Dat helpt je naar een volgende fase van echte digitalisering.”

Met IT een concurrentievoordeel creëren

“Bedrijven worden meer en meer technologiebedrijven”, constateert Ramakers vervolgens. “In innovatieve projecten breiden ze hun oorspronkelijke producten en diensten uit met informatievoorziening, zodat dat product of die dienst aantrekkelijk wordt. Ze creëren met IT zo een concurrentievoordeel. Die ontwikkeling gaat verder en verder. Als straks iedereen ook een technologiebedrijf is, wat wordt dan als CFO jouw volgende stap? Ik denk dat het antwoord daarop per bedrijf verschilt. Als CFO zul je dus continu met de business in gesprek moeten zijn over waar data een toegevoegde waarde kan zijn. Voor het beter spotten waar kansen voor het bedrijf in de markt liggen, maar ook voor het verbeteren van processen.”

Verandervermogen op orde

Dat alles gaat veel verder dan de financiële cijfers op orde hebben, stelt Ramakers. “Dat zag je ook tijdens de pandemie. Financiële managers zijn lang bezig om budgetten op te stellen en die kunnen in maart allemaal de prullenbak in. Wellicht dat er niet snel weer een pandemie komt, maar er zijn wel continu veranderingen. Om daarop in te kunnen spelen, moet je, zoals eerder genoemd, de basis van je dataverzameling en datadistributie op orde hebben over bedrijfsonderdelen zoals marketing, sales, finance en productie heen. Maar ook iets doen aan het verandervermogen van de onderneming zelf. Hoe ben je in staat om snel resources te leiden naar waar er wel marktkansen zijn? Om een voorbeeld te geven in de retail: hoe ga je om met het feit dat online spelers zoals Bol.com nu volop profiteren van de pandemie? Dan moet je nu wezenlijk wat anders doen dan alleen je winkel openhouden.”

CFO trekt de kar

Tot slot vindt Ramakers het bemoedigend dat in het IT-Vision-onderzoek vaardigheden in data-analyse op nummer twee staan in de top vijf belangrijke competenties voor een financial. “Het belang ervan wordt ingezien. Ik snap dat het bieden van zekerheid, betrouwbaarheid en integriteit op één staan. Mooi dat daar achteraan data-analyse komt. Uiteindelijk heb je systemen waar je dan als financial goed mee moet kunnen omgaan. Het is dé kunst om van die data specifiek voor jouw organisatie concrete stuurinformatie te maken. Hoe maak van je van financedata, operationele data en data van buiten de organisatie key performance indicatoren die hout snijden? Dan moet je snappen hoe het spel van data werkt. Daarbij is wat mij betreft de CFO degene die de kar trekt.”

