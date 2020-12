Minder sprake van loonbevriezing nu optimisme toeneemt

Werknemers in het Nederlandse bedrijfsleven zullen in 2021 een gemiddelde loonsverhoging van 2,5 procent ontvangen blijkt uit salarisonderzoek van Willis Towers Watson, het Salary Budget Planning Report. Dit is een voorzichtige verbetering ten opzichte van de 2,1 procent die eerder dit jaar werd gegeven.

De wereldwijde pandemie dwong veel bedrijven om hun geplande loonsverhogingen eerder dit jaar naar beneden bij te stellen, lonen te bevriezen en andere financiële maatregelen te nemen om te kunnen overleven.

Een ander teken van optimisme dat uit het onderzoek blijkt is dat het aantal Nederlandse bedrijven dat de salarissen bevriest naar verwachting sterk zal dalen in 2021. Dit jaar bevroor vier op de tien bedrijven de lonen, maar dit zal naar verwachting dalen tot ongeveer een op de zeven bedrijven in 2021.

Voorzichtig optimisme

“Na een moeilijk jaar voor werkgevers en werknemers – met lockdowns, kwesties rondom veiligheid, thuiswerken en dalende inkomsten – vinden veel werkgevers manieren om met de crisis om te gaan, hun bedrijf te leiden en hun werknemers te helpen met een meer gerichte werk- en beloningsstrategie. Veel bedrijven kijken met voorzichtig optimisme naar 2021, wat tot uiting komt in iets meer ruimte voor loonsverhogingen dan we dit jaar zagen”, aldus Angel Hoover, Head of Willis Towers Watson Benelux.

Verschillen per bedrijfstak

Het Salary Budget Planning Report van Willis Towers Watson onderzoekt de loonruimte bij bedrijven. Uit de meest recente gegevens blijkt dat de loonstijgingen in 2021 per bedrijfstak zullen variëren, wat een weerspiegeling is van hun verschillende pandemie-ervaringen en herstelplannen.

In Nederland zijn de minst optimistische bedrijfstakken als het gaat om salarisverwachtingen Energie en natuurlijke hulpbronnen en Consumentenproducten, die beide een gemiddelde loonstijging van 2,2 procent voorspellen in 2021, gevolgd door Financiële dienstverlening en Automotive (2,3 procent). De drie belangrijkste bedrijfstakken die een meer genereuze stijging verwachten zijn: Retail en Farmacie en gezondheidswetenschappen (beide 2,8 procent) en High Tech (2,6 procent).

“De impact is niet voor alle bedrijfstakken gelijk en we zien ook verschillen binnen de bedrijfstakken. Veel e-retailers zijn succesvol geweest en kennen hoge loonsverhogingen toe, terwijl meer traditionele retailers zeer weinig of geen verhoging geven. Ook bedrijven in de horeca, recreatie en luchtvaart hebben het zwaar te verduren gehad. De verschillen in de manier waarop bedrijven door de pandemie werden getroffen, worden waarschijnlijk weerspiegeld in de loonstijgingen,” zegt Hoover.