Nederlandse bedrijven betalen ondanks coronacrisis vaker op tijd

Ondanks de coronacrisis betaalden Nederlandse bedrijven hun rekeningen vaker voor de einddatum dan in het voorgaande halfjaar. Wereldwijd liet Nederland alleen Denemarken, Polen en Taiwan voorgaan.

Deze opvallende uitkomst blijkt uit het halfjaarlijkse onderzoek van Altares Dun & Bradstreet naar betalingen. In Europa gaat het over het algemeen slechter met het op tijd betalen van facturen. Bedrijven in Zweden, Finland, Denemarken en de Benelux betaalden hun rekeningen vaker voor de uiterste datum. Wel worstelen winkelketens en hotels meer met het tijdig betalen van hun rekeningen sinds het uitbreken van de coronacrisis.

Verder blijkt uit de betalingen dat sectoren als de visserij en jachtsector in zwaar weer verkeren, omdat ze 25 punten naar beneden zakten ten opzichte van een half jaar eerder en dus erg veel moeite hadden om hun rekeningen tijdig te vereffenen. Ook bevestigt het onderzoek dat musea en dierentuinen moeite ondervinden om hun facturen te voldoen.

Betere prestaties

Wereldwijd waren er terugloop van betaalperiodes te merken in landen als India, Frankrijk, Ierland, Rusland en Zuid-Afrika. De meeste landen vertoonden een neerwaartse trend, wat het opvallender maakt dat een aantal Europese landen, waaronder Nederland, juist beter presteerden.