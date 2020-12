Nederlandse bedrijven vaker in buitenlandse handen

“Opportunisme overheerst overnamemarkt” Lees ons gesprek met Mike Nawas over overnames

Nederlandse bedrijven vallen steeds vaker ten prooi aan buitenlandse kopers. Belangrijke reden zijn de lagere prijzen vergeleken met het buitenland. Maar ook ondernemers zelf voelen er meer en meer voor om hun bedrijf van de hand te doen aan een koper buiten onze landsgrenzen, blijkt uit navraag van BNR bij verschillende overnamespecialisten.

Nederlandse bedrijven zijn aanzienlijk goedkoper dan bedrijven in de landen om ons heen, zegt Floyd Plettenberg, CEO van overnameplatform Dealsuite. “Dat geldt voor het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Maar vooral het verschil met Duitsland is met tien tot twintig procent significant.” Voor buitenlandse kopers is het daarom aantrekkelijk om in Nederlandse bedrijven te investeren. Inmiddels wordt bijna veertig procent van de Nederlandse ondernemingen internationaal aangeboden. Twee jaar geleden keek nog amper een kwart van de ondernemers buiten de landsgrenzen, blijkt uit cijfers van het overnameplatform.

Enorme toename

Wat daarbij helpt is dat niet-Nederlandse kopers in de regel een hogere prijs betalen, bevestigt overnamebemiddelaar Marktlink, die ook een toegenomen interesse van buiten ons land ziet. “Vijf jaar geleden zagen we bij vijf procent van onze transacties dat er een buitenlandse koper was, nu zien we dat in ruim dertig procent van de gevallen”, zegt Marktlink-partner Tim van der Meer.