Ordina benoemt Joyce van Donk-Van Wijnen als nieuwe CFO

Joyce van Donk-Van Wijnen is per 1 januari 2021 de nieuwe CFO van Ordina. De raad van commissarissen van de dienstverlener op het gebied van Consulting en ICT heeft haar afgelopen week benoemd. Van Donk-Van Wijnen volgt Annemieke den Otter op, die CFO bij Eriks wordt.

De formele benoeming vindt plaats tijdens een algemene vergadering op 8 april. Tijdens diezelfde vergadering is de RvC voornemens om, op voordracht van de Stichting Prioriteit Ordina Groep, Dennis de Breij te benoemen als lid van de RvC.

Interne kandidaat

Johan van Hall, voorzitter van de RvC, geeft aan ‘zeer verheugd’ te zijn met de voorgenomen benoemingen. “Met Joyce van Donk-van Wijnen krijgt Ordina een CFO met brede ervaring en een gedegen financiële achtergrond. Na ook externe kandidaten gesproken te hebben, zijn wij blij met de benoeming van een interne kandidaat, die Ordina natuurlijk al goed kent. Wij hebben er vertrouwen in dat zij een positieve bijdrage zal leveren aan de strategie van Ordina. De voorgestelde benoeming van Dennis de Breij als RvC-lid zien wij als een belangrijke toevoeging aan onze Raad van Commissarissen, gezien zijn brede kennis en achtergrond, specifiek in het juridische domein.”

Van Donk-van Wijnen is sinds 2014 werkzaam bij Ordina, eerst als groepscontroller en later als Financieel Directeur. Eerdere ervaring heeft zij opgedaan in financiële rollen bij onder andere KLM en UPC.

