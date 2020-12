Philips, KPN, Signify en PostNL veroveren plaats op A-lijst milieurapportages

Ruim 300 bedrijven, waaronder Corbion, INGKA (Ikea), ING Groep, Koninklijke Philips, Royal KPN, Signify en PostNL, hebben dit jaar een plaats veroverd op de A-lijst van de door de EU gefinancierde non-profitorganisatie CDP. Die organisatie beheert het wereldwijde systeem voor milieurapportages beheert.

Ondanks de ongekende uitdagingen van de coronacrisis waar bedrijven mee te maken kregen, zijn dat er aanzienlijk meer dan vorig jaar. Nederland is een van de beste jongetjes van de Europese klas: negen Nederlandse bedrijven, samen 100 miljard dollar waard, staan op de A-lijst. Dat zijn er vier meer dan vorig jaar.

Vooroplopen in milieumaatregelen en transparantie

Alleen bedrijven die vooroplopen in hun milieumaatregelen en transparantie over hun voortgang komen op de A-lijst van het CDP. De lijst wordt samengesteld op basis van informatie die bedrijven jaarlijks aanleveren aan het CDP via vragenlijsten over de thema’s klimaatverandering, bossen en waterveiligheid. Duizenden bedrijven maken via het CDP informatie bekend op verzoek van beleggers en inkoopmanagers van grote bedrijven.

Alle negen Nederlandse bedrijven op de A-lijst, krijgen een ‘A’ voor het thema klimaatverandering. Andere multinationals op de A-lijst zijn onder meer AstraZeneca, Carlsberg Breweries, Danone, Electrolux, HP, Mars, Ørsted en Toyota.

Bedrijfsleven krijgt meer oog voor milieu

Dit jaar is het aantal bedrijven met een ‘A’-score fors toegenomen (+50%). Over de gehele linie van milieuthema’s die het CDP inventariseert, was er sprake van een stijging in het aantal A-scores. Behalve uit de grote hoeveelheid verstrekte informatie blijkt hieruit ook dat het bedrijfsleven steeds meer oog krijgt voor het milieu.

De goede scores op het gebied van klimaat komen mede doordat steeds meer bedrijven besluiten om informatie te delen. Deze belangrijke stap wordt mede gedreven door druk vanuit de markt om transparanter te zijn. Het toegenomen aantal bedrijven dat een A krijgt voor hun aanpak om ontbossing tegen te gaan en inzet op het gebied van waterveiligheid wijst erop dat er op dit gebied steeds meer actie wordt ondernomen. De stijging valt namelijk niet volledig te verklaren door de grotere hoeveelheid verstrekte informatie. Vooral het bij thema ‘bossen’ valt op dat het aantal bedrijven dat een A scoorde is verdubbeld: van slechts 8 vorig jaar tot 16 dit jaar.

Vijfjarig jubileum van Akkoord van Partij

De A-lijst verschijnt aan de vooravond van het vijfjarig jubileum van het Akkoord van Parijs. Naar verwachting maken regeringen dan wereldwijd updates bekend over hun klimaatplannen om zo momentum te creëren voor de klimaattop van Glasgow in 2026. Het aantal bedrijven dat voor zowel klimaat, bossen als water een A scoort, de hoogst haalbare score van het CDP, is gestegen tot 10. Vorig jaar waren dat er 6; destijds een record. Danone, Firmenich, L’Oréal, Mondi, UPM-Kymmene Corporation en Symrise zijn de Europese bedrijven die dit jaar drie A’s op hun conto kunnen schrijven.

Groene producten tweederde van de omzet

Philips leverde bijdragen aan thema’s als energie-efficiëntie, verpakkingen en levenslange betrouwbaarheid door een omzetgroei uit groene producten in 2019 met meer dan 1,5 miljard euro vergeleken met 2018. Groene producten zijn inmiddels goed voor twee derde van de omzet. Signify heeft zijn gebruik van duurzame energie sinds 2015 opgevoerd van 54 tot 96 procent. Het bedrijf rapporteert dat het inmiddels 72 procent van zijn doelstelling heeft gehaald om zijn directe en energiegerelateerde uitstoot te verlagen, in overeenstemming met het 1,5 graden-doel.

Traceerbare houtproducten

Het Zweedse Electrolux, dat huishoudelijke apparaten produceert, stimuleert bewustwording bij zijn leveranciers door waterverbruik en -efficiëntie bij te houden en door doelen te stellen om het verbruik te verlagen. L’Oréal, de Franse producent van verzorgingsproducten, heeft vorig jaar 13 vestigingen overgezet op 100 procent duurzame energie middels zonne-energie en biogas. Om de traceerbaarheid voor houtproducten te kunnen garanderen, zijn er bij het Zweedse voedselverwerkings- en verpakkingsbedrijf Tetra Pak zestig FSC Certification Managers aan de slag. Leveranciers moeten bovendien verslag uitbrengen over de boomsoort, het land van oorsprong en de certificering van producten.

Nieuwe of terugkerende namen

Circa de helft van de A-lijst (meer dan 150 ondernemingen) bestaat uit nieuwe of terugkerende namen, wat erop wijst dat het tempo van concrete milieumaatregelen dit jaar aanhoudt, ondanks de economische uitdagingen van 2020. Hoewel er dit jaar veel meer bedrijven de A-lijst hebben gehaald, vertegenwoordigt de lijst nog steeds maar een minderheid van alle bedrijven. De meeste bedrijven (74 procent) die door het CDP zijn beoordeeld, behaalden een score van D-C, wat betekent dat ze nog maar net zijn begonnen met het nemen van milieumaatregelen en dat ze zich pas nu bewust worden van de impact van de milieuproblematiek op hun activiteiten. Nog verontrustender zijn de ruim 3.700 bedrijven die een F scoorden omdat ze geen gegevens bekendmaakten, ondanks verzoeken daartoe van hun beleggers of klanten. Verwacht wordt dat die bedrijven onder toenemende druk komen te staan om aan te tonen dat ze milieurisico’s serieus nemen.

Vraag naar transparantie klinkt luider

De vraag vanuit de markt naar transparantie van bedrijven over milieukwesties klinkt luider dan ooit: 515 beleggers met een vermogen van 106 biljoen dollar en meer dan 150 grote inkopers met een koopwaarde van 4 biljoen dollar vroegen duizenden bedrijven om in 2020 via het CDP gegevens te verstrekken. Zij gebruiken de gegevens van het CDP, waaronder de scores, als basis voor hun investerings- en inkoopstrategieën. Er is een correlatie tussen een leidende positie op het gebied van milieumaatregelen en financieel succes. Samen hebben de A-lijstbedrijven een marktwaarde van 15 biljoen dollar. Uit gegevens van STOXX blijkt dat de A-lijst het over een periode van zeven jaar 5,3 procent per jaar beter doet dan zijn wereldwijde referentie-index.

Uitgebreide informatieverschaffing over milieu

De bedrijven krijgen een score op basis van de methode die het CDP hanteert voor de beoordeling van transparantie: uitgebreide informatieverschaffing over milieueffecten, -risico’s, -kansen, -beheer en -maatregelen; bewustzijn van milieurisico’s en hoe die zich verhouden tot hun activiteiten; aantonen dat die milieurisico’s worden beheerd en bewijzen van best practices die kenmerkend zijn voor een toonaangevende positie op het vlak van milieu.