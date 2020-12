Preview – Navigeren op essentie met KPI-Dashboards

Bij de opening van het academisch jaar stelde Jan Terlouw: “Corona is vlaagje, opwarming aarde is storm”. Wat wij moeten leren is dat wij onszelf aanpassen. Vooral in een turbulente tijden van een snel veranderende maatschappij is het nodig om als organisatie wendbaar te zijn. Voor een werkelijk goed draaiende organisatie is een verankerende verbondenheid tussen beleid en uitvoering noodzakelijk. In deze preview lichten de auteurs van het nieuwe boek Navigeren op essentie met KPI-Dashboards Jako van Slooten en Eldert de Jager toe hoe je dat doet.

De onverwachte wending van het heden vraagt om een heroverweging van de toekomst. Navigeren op essentie met KPI-dashboards reikt de verschillende stappen aan naar een herbezinning en een koppeling van beleid en uitvoering. Het boek laat je bovenal zien hoe je onrust kunt omzetten als impuls tot veranderen.

Start

“Navigeren is de kunst van het plannen en volgen van een route om daarmee van de huidige positie naar de bestemming te komen.” Navigatie is afgeleid van de Latijnse woorden navis, dat ‘schip’ betekent, en agere, dat ‘bewegen’ of ‘sturen’ betekent. Wil je als boot, persoon of organisatie succesvol zijn dan moet je weten hoe je op de uitgezette koers blijft én wanneer je je koers moet bijstellen. Je kan namelijk niet de wind aanpassen, maar wel je zeilen.

Iedere ondernemer en organisatie start met dromen, ambities en plannen. Toch slagen veel organisaties er niet in hun ambitie te realiseren of hun bereikte succes vast te houden. Het ligt zelden aan motivatie. Maar waar ligt het dan wel aan? Het ligt er vaak aan dat we moeite hebben om de samenhang te ontdekken tussen zaken. Dat we het lastig vinden om de effecten van beleid voor stellen. Terwijl alles toch echt een oorzaak – gevolg relatie kent. Als medewerkers ontevreden zijn, dan komt de lagere motivatie bijvoorbeeld door de wijze waarop management communiceert. Klanten lopen niet zomaar weg, dan gaat er iets fout in het proces.

Om je doelen te realiseren is gebleken dat enige structuur en focus nodig is. Met een zevental navigatieregels kun je vaststellen waar de organisatie echt voor staat, waarheen het wil gaan en welke stappen daarvoor moeten worden gezet (strategie). Is dat eenmaal bepaald dan wordt gekeken welke factor zo kritiek is dat je die echt moet realiseren. De voortgang van die kritieke succesfactor (KSF) wordt gemonitord met een kritieke prestatie-indicator (KPI). Navigeren op essentie geeft handvatten hoe te starten met sturen om je doelen te halen.

Navigatieregels

De zeven navigatieregels helpen bij het uitzetten van de koers en bij het op koers blijven. Navigatie op essentie helpt te bepalen waar je voor staat, waar je heen wilt, en welke acties daarvoor nodig zijn. Met een centrale rol voor KPI’s op het dashboard blijft de organisatie op koers naar haar doelen.

Zet onrust in als impuls tot veranderen. Navigeer iteratief op essentie. Stel kritieke succesfactoren vast om te overleven. Formuleer kritieke prestatie-indicatoren als maatstaf. Geef navigators (KPI-eigenaren) beïnvloedingsmacht. Laat het KPI-dashboard de actie bepalen. Verbeter continu.

Iedere navigatieregel is uniek en onderscheidend. Dat maakt de navigatiecyclus en het KPI-dashboard geen cosmetische tools zijn, maar vormen zij de uitvalsbasis voor het managen van beleid en bedrijfsvoering.

Navigeren start met plaatsbepaling. Hoe sta je er als organisatie voor? Maar wanneer wordt daarmee gestart. De ervaring leert dat dit vaak pas gebeurt bij een aanblijvend onrustig gevoel, achterblijvende prestaties of erger nog een crisis. Echte motivatie en verandering vinden hun basis in onrust. Beter gezegd ‘never let a good crisis go to waste’ is daarom een gevleugelde quote.

De navigatiecyclus is niet eindig, maar een blijvend proces. Om te zorgen dat de uitvoering in lijn ligt met de strategie is het belangrijk om het doel van de organisatie voor iedereen helder te hebben. Zonder doel geen richting, zonder duidelijke richting verwarring in de bedrijfs(uit)voering. Met de juiste bouwstenen en voorbeelden wordt gekomen tot een goede formulering van de richting en het creëren van doelovereenstemming.

Een organisatie is succesvol als zij weet welke factoren kritiek zijn voor het realiseren van de strategische doelen; de kritieke succesfactoren (KSF’s). Met behulp van de BSC en de strategiekaart brengt een organisatie evenwicht in die factoren die een succesvolle realisatie van de strategie garanderen. Navigeren op essentie leidt de lezer naar het opstellen van een gedegen strategiekaart.

Juiste KPI’s

Om de opgesteld KSF’s te monitoren worden kritieke prestatie-indicatoren vastgesteld. Een KPI is dus niet zomaar een kengetal, maar een middel om succesvol implementeren van de strategie te volgen. We zijn zo gewend om te meten, ratio’s uit te rekenen, maar worden wel die maatstaven gebruikt die succesvol realiseren van de strategie meten. KPI’s moeten slim worden geformuleerd, omdat ze de spiegel zijn van de bedrijfsvoering.

Aangezien het bij KPI’s gaat om het realiseren van de strategie is het relevant om een gewenst KPI-doel te formuleren. Een doel dat bereikt moet worden om de kritieke succesfactor en daarmee de strategie te realiseren.

Een hulpmiddel is het KPI-register. Het register koppelt KSF’s, KPI’s, PDCA-cirkel, SMART principes en eigenaarschap aan elkaar. Bij het constateren van een relevante afwijking tussen een KPI-doel en de actualiteit is actie nodig. Het gaat om duidelijkheid over wie de “actie” oppakt om bij te sturen. Een KPI-dashboard is bedoeld als richtlijn voor het navigeren van de organisatie richting haar doelen. Het is niet bedoeld om een schuldige van de afwijking aan te wijzen, maar juist om bij te sturen. In het KPI-register wordt daarom ook de KPI-eigenaar opgenomen.

Een navigator (KPI-eigenaar) moet in staat zijn om afwijkingen goed te analyseren en de analyse om te zetten in actie. Het is daarom belangrijk dat rollen binnen de organisatie per KPI duidelijk zijn. RASCI wordt daarbij als tool ingezet.

Van data naar KPI’s

Te veel organisaties kijken eerst naar welke data en daaruit afgeleid welke informatie voorhanden is om te gaan meten. Meten moet relevant zijn. Vandaar dat kritieke succesfactoren en kritieke prestatie-indicatoren moeten worden opgesteld. Daarbij begint het altijd bij de strategie en dus bij de ambitie.

Een organisatie gericht op het realiseren van de strategie richt zich niet op de beschikbare data, maar richt zich op de KPI’s om een KSF realisatie te monitoren. Pas als een goede KPI per KSF is bepaald wordt gekeken naar de daarvoor beschikbare data. Lukt het niet om de data te vinden, dan is een alternatieve benadering raadzaam. In plaats van een KPI voor het monitoren van de KSF moet het mogelijk zijn om twee of meer KPI’s, waarvoor voldoende data voorhanden is, te bepalen die gezamenlijk in dezelfde mate voortgang monitoren. Mocht ook dit niet mogelijk zijn, dan is het zeer raadzaam om heel snel een actieplan op te stellen en uit te voeren zodat alsnog het meten mogelijk wordt. Want het kan niet zo zijn dat iets van wezenlijk belang is voor de organisatie en dat het niet gemonitord kan worden. Een bekende stelregel van oud-minister Jan de Koning is “Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het zoals het gaat.”

Het KPI-dashboard bepaalt actie

Een KPI-dashboard is ‘een visuele weergave van de belangrijkste informatie die nodig is om de strategie te realiseren, die zodanig is samengevat dat in één oogopslag wordt overzien waar actie nodig is’ (De Jager & Van Slooten, 2018). Het belangrijkste woord in deze definitie is “actie”. Meten en rapporteren zonder dat het bij een afwijking leidt tot actie is namelijk zinloos en contraproductief.

De navigatiecyclus ondersteunt het omzetten van beleidsplannen in uitvoeringsplannen. Afwijkingen worden aangepakt en omgezet in actieplannen die tot verbetering leiden. Simpel en eenvoudig.

Dankzij het iteratieve karakter van de toegepaste methode blijven beleid en uitvoering permanent met elkaar verbonden. Kloppen de beleidsuitgangspunten nog? Is de markt veranderd? Is de uitvoering nog in lijn met de te realiseren visie? Zijn alle rollen goed bezet? Zijn de interne processen afgestemd op wat de klanten belangrijk vinden? Hebben we de goede klanten?

Het KPI-dashboard slaat de brug tussen beleid, uitvoering, actie. De twee componenten van de navigatie Beleid en Uitvoering zijn iteratief. Dankzij het KPI-dashboard zijn ze als geheel ook iteratief. Alle bedrijfselementen worden in evenwicht bekeken. Dit heeft maar één doel: zorgen dat de organisatie haar doelstellingen realiseert. Continue verbeteren is daarmee in het model verankerd. Daarmee past het binnen een cultuur van prestatiemanagement binnen de organisatie.

Kortom

Leren werken met de navigatiecyclus en het KPI-dashboard vraagt om het nodige vakmanschap dat je in je organisatie moet zien op te bouwen. Dat gaat stap voor stap en met vallen en opstaan. Het opzetten van een KPI-dashboard is daarmee niet een project. Met de navigatiecyclus wordt prestatiemanagement en het werken met een KPI-dashboard een permanent en dynamisch onderdeel van de bedrijfsvoering.

Over Eldert de Jager en Jako van Sloten Eldert de Jager is oprichter van Fenmen BV en mede-eigenaar van Kompasteam BV en auteur van Het Kompas: in 10 stappen echt grip op het bedrijfsresultaat en Navigeren met KPI-dashboards. Jako van Slooten is medeoprichter van bedrijfsadviesbureau Trovius BV en doceert Finance & Accounting aan Rotterdam University of Applied Science en medeauteur van Navigeren met KPI-dashboards.

Over het boek

Titel: Navigeren op Essentie met KPI-Dashboards

Auteurs: J. van Slooten , L. de Jager

Uitgever: Noordhoff Uitgevers bv, Groningen (1e druk, 2020)

ISBN: ISBN978-90-01-89314-9