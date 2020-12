RJ-Uiting 2020-15: Ten geleide bij Richtlijnen 221, 270, B5 en B13 (aangepast 2021)

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft commentaren op ‘Ontwerprichtlijnen voor de verslaggeving van opbrengsten’ uit de RJ-bundel en RJk-bundel jaareditie 2020 beoordeeld en dat heeft tot wijzigingen geleid.

Deze RJ-uiting heeft als bijlagen de (definitieve) hoofdstukken 270 ‘De winst-en-verliesrekening’ en 221 ‘Onderhanden projecten’ van de RJ-bundel, alsmede B13 ‘Winst-en-verliesrekening’ en paragraaf B5.3 ‘Onderhanden projecten’ van de RJk-bundel (zie onderaan).

In dit omvangrijke project heeft de RJ na uitgebreide analyse geconcludeerd dat het volledig overnemen van de bepalingen van IFRS 15 ‘Revenue from Contracts with Customers’ in de richtlijnen niet wenselijk is, vanwege de doelgroep van de richtlijnen in combinatie met de daarmee samenhangende implementatiekosten. De keuze van de RJ om zoveel als mogelijk de richtlijnen in stand te houden en deze aan te vullen met meer specifieke guidance en voorbeelden, maakt het inzichtelijk wat de precieze wijzigingen zijn.

>> Lees ook: Suurland eerste vrouw namens accountants in Raad voor de Jaarverslaggeving

Om de implementatie van de wijzigingen die mogelijk voortkomen uit de aangepaste guidance te vereenvoudigen, staat de RJ toe dat de wijzigingen die toezien op de verwerking van opbrengsten alleen hoeven te worden toegepast op overeenkomsten aangegaan of gewijzigd op of na het begin van het boekjaar waarin deze wijzigingen voor het eerst worden toegepast (prospectief). De wijzigingen zijn van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022. Eerdere toepassing is toegestaan.

Download hieronder RJ-Uiting 2020-15 en de bijlagen:

RJ-Uiting 2020-15 Ten Geleide bij Richtlijnen 270 221 B13 B5

RJ-Uiting 2020-15 Bijlage 1 Richtlijn 221 december 2020 definitief

RJ-Uiting 2020-15 Bijlage 2 Richtlijn 270 december 2020 definitief

RJ-Uiting 2020-15 Bijlage 3 Richtlijn B5 december 2020 definitief

RJ-Uiting 2020-15 Bijlage 4 Richtlijn B13 december 2020 definitief

De RJ nodigt u uit tot het inzenden van reacties en commentaren op deze RJ-Uiting per e-mail.