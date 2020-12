Stappenplan fast close: Breng efficiency in het afsluit- en rapportageproces

Organisaties die sneller over vitale informatie beschikken, zijn over het algemeen succesvoller dan organisaties die vijftien dagen of langer nodig hebben om te rapporteren. Een stappenplan helpt om het afsluit- en rapportageproces sneller te laten verlopen.

Een snelle afsluiting, fast close, is een eerste stap naar snellere en dus relevantere stuurinformatie. Als de cijfers en analyses eerder worden geleverd, kunnen eerder maatregelen worden getroffen, die tot kostenbesparingen of hogere omzet leiden.

Daarnaast leidt fast close tot een goed georganiseerd afsluit- en rapportageproces om op een efficiënte en laagdrempelige manier binnen vijf dagen alle kennis rondom de financiële feiten te verzamelen en naar stakeholders te distribueren. Daar is in de eerste plaats een efficiënt en uniform proces in een gedisciplineerde cultuur voor nodig. Het doel moet daarbij zijn om het afsluit- en rapportageproces zo efficiënt mogelijk in te richten, zonder dat de snelheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening in gevaar komen.

Stappenplan voor het afsluit- en rapportageproces

Stappenplan

Fase 1 Evaluatiefase

1. In beeld brengen en evalueren van het afsluit- en rapportageproces

2. Borgen van randvoorwaarden en kwaliteitseisen

3. Uitvoeren van een benchmark-vergelijking en onderzoeken best practices

4. Ontwikkelen en vaststellen van een visie op het afsluit- en rapportageproces

5. Identificeren van knelpunten, obstakels en verbetermogelijkheden

Fase 2 Ontwerpfase

6. Vaststellen en aanbevelen van quick wins

7. Vaststellen en aanbevelen van structurele oplossingen

8. Bepalen van het nieuwe kritieke tijdspad

9. Opstellen en goedkeuren van een gedetailleerd verbeterplan

10. Bepalen van de benodigde middelen

Fase 3 Implementatiefase

11. Realiseren van quick wins

12. Realiseren van structurele oplossingen

13. Verzorgen van training van medewerkers

Fase 4 Inrichten van procesbeheer

14. Inrichten van procesbeheer

15. Vaststellen van prestatie-indicatoren om het afsluit- en rapportageproces te monitoren

Fase 5 Continue verbeterfase

16. Ontwikkelen van een continue verbetercultuur.

Stap 1 In beeld brengen en evalueren van het afsluit- en rapportageproces

Inzicht in de factoren die het afsluit- en rapportageproces bepalen, de knelpunten en obstakels en de technologische mogelijkheden is belangrijk, omdat hierdoor duidelijk wordt waar verbeteringen mogelijk zijn. Maar dit is slechts een deel van de oplossing.

Een fast close-project vereist een structurele benadering van een methodologie die bij de organisatie, de processen en de systemen aansluit. Een dergelijk project moet beheersbaar zijn en op heldere en realistische doelstellingen zijn gebaseerd. Dat vereist een gestructureerde aanpak.



Stap 2 Borgen van randvoorwaarden en kwaliteitseisen

De belangrijkste randvoorwaarden om het afsluit- en rapportageproces te versnellen zijn:

sponsorship van het management; zonder goed sponsorship is het onmogelijk bindende afspraken met alle partijen die bij het afsluit- en rapportageproces zijn betrokken te maken om het afsluit- en rapportageproces efficiënt te laten verlopen;

een bijpassende organisatiecultuur; fast close werkt alleen met een bijpassende organisatiecultuur. Een gedisciplineerde organisatiecultuur waarin medewerkers gemotiveerd zijn om snel te leveren en elkaar daarop aan durven te spreken;

inrichten van een projectorganisatie; het inrichten van een adequate projectorganisatie is bepalend voor het resultaat van het project;

snelle consolidatie; de consolidatie van verschillende organisatieonderdelen kost veel tijd tijdens het afsluit- en rapportageproces. Het versnellen van het consolidatieproces is dan ook en belangrijke randvoorwaarden om het afsluit- en rapportageproces te versnellen.

De belangrijkste kwaliteitseisen om het afsluit- en rapportageproces te versnellen zijn:

het proces moet volledig duidelijk en transparant zijn;

een mentaliteit van ‘no surprises’ en ‘first time right’ zijn essentieel gedachtegoed;

het hanteren van een rapportagekalender;

datakwaliteit;

het afsluiten van periodes in de transactiesystemen;

het gebruik maken van toewijzingstabellen.

Stap 3 Uitvoeren van een benchmark-vergelijking en onderzoeken best practices

Fast close is een cyclisch proces, waarbij organisaties voortdurend kritisch moeten evalueren of de gewenste verbeteringen worden gerealiseerd. Het snel sluiten van de boeken is bovendien relatief en afhankelijk van de markt waarin een organisatie actief is, de in de markt van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de prestaties van concurrenten. Door in beeld te brengen hoe snel de concurrenten de boeken sluiten en dit met de eigen prestaties te vergelijken, krijgen organisaties inzicht in de mogelijkheden om het afsluit- en rapportageproces verder te versnellen en te verbeteren.

Voorbeeld fast close

Een multinational heeft in vorig jaar twee voorheen zelfstandige organisaties overgenomen. De multinational wilde deze organisaties snel in haar groep en rapportageprocessen integreren. Zeker van nieuwe entiteiten is het belangrijk om snel inzicht in de performance te krijgen om zodoende adequaat te kunnen reageren en te kunnen sturen. De overgenomen organisaties rapporteerden dertig dagen na afsluiting. Terwijl binnen de multinational een termijn van vier dagen gebruikelijk is. Met behulp van de inzet van medewerkers van de groep en externe consultants zijn de overgenomen organisaties erin geslaagd om na drie afsluitingen binnen vier dagen te rapporteren.



Stap 4 Ontwikkelen en vaststellen van een visie

Als inzicht in het afsluit- en rapportageproces bestaat en uit benchmarking de mogelijkheden tot het verder verbeteren van het afsluit- en rapportageproces zijn gebleken, wordt de visie van de organisatie op de gewenste inrichting van het afsluit- en rapportageproces opgesteld en vastgesteld. De visie geeft in een op hoofdlijnen uitgewerkte schets van herinrichting van het afsluit- en rapportageproces op hoofdlijnen weer hoe de problemen worden opgelost.

Op basis van de visie is het doel van het project voor de hele organisatie helder. Het doel van het project zal in het algemeen zijn om het afsluit- en rapportageproces zo kostenefficiënt mogelijk in te richten, zonder dat de snelheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening in gevaar komen. In figuur 2 is een voorbeeld van een visieschets van het afsluit- en rapportageproces opgenomen.

Stap 5 Identificeren van knelpunten, obstakels en verbetermogelijkheden

Als vastligt wanneer welke stuurinformatie moet worden opgeleverd kan worden geanalyseerd waarom dat tot nu toe nog niet is gelukt. Door grondig naar de processen en systemen te kijken en gesprekken met de belangrijkste betrokken medewerkers te voeren kunnen belangrijke knelpunten voor het snel opleveren van informatie worden vastgesteld.



Stap 6 Vaststellen en aanbevelen van quick wins

Het afsluit- en rapportageproces kan worden versneld door een aantal relatief eenvoudige oplossingen, quick wins, door te voeren.



Stap 7 Vaststellen en aanbevelen van structurele oplossingen

Als een organisatie zowel het afsluit- en rapportageproces wil versnellen als de kwaliteit daarvan wil verbeteren moet er voor een structurele oplossing te worden gekozen. In de ontwerpfase worden zowel quick wins als structurele oplossingen bedacht, ontwikkeld en aanbevolen.



Stap 8 Bepalen van het nieuwe kritieke tijdspad

Een belangrijk onderwerp bij het versnellen en verbeteren van het afsluit en rapportageproces is het bepalen van de zo kort mogelijke, maar vooral ook betrouwbare doorlooptijd van het afsluit- en rapportageproces, zodat het beoogde doel kan worden gerealiseerd.



Stap 9 Opstellen en goedkeuren van een gedetailleerd verbeterplan

Quick wins bieden onvoldoende mogelijkheden om de uiteindelijke doelstellingen te realiseren. Er moet dan ook een verbeterplan met heldere mijlpalen, opleverdata en deliverables worden ontwikkeld om structurele oplossingen te realiseren.



Stap 10 Bepalen van de benodigde middelen

Het verbeterplan geeft een helder overzicht van activiteiten. Dat maakt het mogelijk om per activiteit de benodigde tijd, middelen en de kosten te bepalen. De benodigde middelen worden in het verbeterplan opgenomen en het verbeterplan wordt ter accordering aan de stuurgroep voorgelegd. De stuurgroep bespreekt het verbeterplan en latere voortgangsrapportages en neemt een beslissingen ter accordering.



Stap 11 Realiseren van quick wins

Quick wins zijn relevante resultaten, zeker in langlopende projecten en programma’s. Het realiseren van quick wins wordt accelerated closing genoemd. Het gemak waarmee ze wel ‘even’ worden gedaan bestaat echter niet. Ze vragen en verdienen volledige betrokkenheid en samenwerking vanuit het project en de lijn om tot goede resultaten te komen.



Stap 12 Realiseren van structurele oplossingen

De laatste jaren hebben technologische ontwikkelingen het mogelijk gemaakt om routinematige, ‘rule based’, transacties vrijwel geheel geautomatiseerd te laten verlopen geleid. Als dat wordt gecombineerd met een zekere mate van standaardisatie en centralisatie van de financiële processen, resulteert dit in financiële transacties die minder tijd kosten en betere gegevens opleveren. Daardoor komt meer tijd beschikbaar om de financiële gegevens te analyseren en naar toekomstgerichte organisatieplannen, die op kostenbesparingen en winstoptimalisaties zijn gericht, te vertalen.



Stap 13 Verzorgen van training van medewerkers

Fast close is voor een groot deel mensenwerk en dus afhankelijk van commitment van de medewerkers die in het proces een rol spelen. Omdat de doorlooptijd van het afsluit- en rapportageproces door de zwakste schakel wordt bepaald, moeten alle betrokken medewerkers zijn gedreven om daaraan bij te dragen. Besteed daarom veel tijd aan het creëren van betrokkenheid door te vertellen waarom fast close voor de organisatie zo belangrijk is. Leg daarbij precies uit hoe het proces werkt, welke knelpunten en obstakels daarbij spelen, hoe die kunnen worden opgelost en wat dat oplevert. Maar zie het vooral als een gezamenlijk probleem. Alleen meedelen dat ‘het moet’ en werkafspraken ‘over de schutting gooien’ is niet de manier om tot fast close te komen.



Stap 14 Inrichten van procesbeheer

Om de betrouwbaarheid van het afsluit- en rapportageproces te verhogen is overleg over het proces belangrijk. Daarom wordt geadviseerd om voor de afsluiting overleg over de voorlopige cijfers en acties in te plannen. Om de voortgang van het afsluit- en rapportageproces te bewaken wordt geadviseerd om een medewerker eindverantwoordelijk voor het afsluit- en rapportageproces te maken. Deze medewerker stelt vast dat alle aansluitingen en controles zijn uitgevoerd en rapporteert over het afsluit- en rapportageproces, verbeterpunten en posten die nog niet in de administratie zijn verwerkt. Na de afsluiting kunnen de uitkomsten en de feedback met de gebruikers worden besproken.



Stap 15 Vaststellen van prestatie-indicatoren om het afsluit- en rapportageproces te monitoren

Het bepalen van de juiste prestatie-indicatoren om de snelheid en de kwaliteit van het afsluit- en rapportageproces te kunnen monitoren is geen sinecure. Onjuiste prestatie-indicatoren leiden tot ongewenst gedrag. En eenzijdige prestatie-indicatoren leiden tot eenzijdig gedrag. Prestatie-indicatoren op de diverse procesniveaus worden in oorzaak- en gevolgrelaties gekoppeld. Deze relaties lopen over de verschillende organisatieonderdelen heen.

Voorbeelden van prestatie-indicatoren voor het afsluit- en rapportageproces zijn:

het percentage gereed periodeafsluiting;

het aantal aan het afsluit- en rapportageproces bestede uren;

het aantal werkdagen waarna de rapportage werd uitgebracht;

de totale gerealiseerde besparing aan manuren in het afsluit- en rapportageproces;

het aantal processen dat in de fast close is betrokken;

het percentage tijdig afgeronde activiteiten;

het aantal tijdens het afsluit- en rapportageproces gemaakte fouten.

De belangrijkste kpi’s bieden het meeste inzicht als ze worden gevisualiseerd. Zie figuur 3 voor een voorbeeld van een visualisatie van het percentage gereed periodeafsluiting.

Stap 16 Ontwikkelen van een continue verbetercultuur

Als de quick wins en structurele verbeteringen zijn geïmplementeerd, moet frequent worden gemonitord of de aanpassingen daadwerkelijk tot het versnellen of verbeteren van het afsluit- en rapportageproces leiden. Door het afsluit- en rapportageproces te monitoren en te evalueren kunnen de knelpunten en obstakels die het afsluit- en rapportageproces beïnvloeden en verdere verbetermogelijkheden worden geïdentificeerd. Door deze aan te pakken kan het afsluit- en rapportageproces verder worden aangescherpt en geoptimaliseerd. Door deze evaluatie onderdeel te laten uitmaken van het nieuwe afsluit- en rapportageproces wordt een cultuur van continue verbetering gecreëerd en wordt het afsluit- en rapportageproces doorlopend verbeterd.

Auteur: Ron Kieft

