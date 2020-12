Suurland eerste vrouw namens accountants in Raad voor de Jaarverslaggeving

Lianne Suurland is onlangs benoemd tot de eerste vrouw in de accountantsdelegatie van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Ze is de tweede vrouw in de RJ ooit. Erika Marseille ging haar in 2015 voor namens de verschaffers. Suurland, specialist financiële verslaggeving bij Deloitte, vult de positie per 1 januari 2021 in.

Voor Suurland is haar benoeming een mijlpaal, geeft ze te kennen in gesprek met accountant.nl. “Ik ben er ook trots op dat ik als eerste vrouw zitting mag nemen in de raad. Het werd ook wel een keer tijd. Toen ik zo’n dertig jaar geleden begon als accountant waren er überhaupt weinig vrouwen in het beroep. Als je op cursus ging, waren er 28 mannen die deelnamen en twee vrouwen.”

Suurland merkt op dat dat inmiddels is veranderd. “Steeds meer vrouwen komen in hogere posities. Dus is het logisch dat er uiteindelijk nu een vrouw in de accountantsdelegatie van de RJ komt. Overigens wil ik wel benadrukken dat ik benoemd ben vanwege mijn kwaliteiten als verslaggevingsspecialist en niet omdat ik een vrouw ben.”