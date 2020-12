Tekenen van herstel bieden hoop voor M&A-markt

De fusie- en overnamemarkt kwam in de eerste helft van 2020 bijna volledig tot stilstand, maar de markt herstelde zich na de zomer. In 2021 zullen de fusies en overnames weer toenemen, verwacht advocatenkantoor Allen & Overy.

In het eerste half jaar was er sprake van een daling van transactiewaarden en -volumes van respectievelijk acht en negen procent. ‘Die cijfers verhullen een buitengewoon sterk herstel van dealactiviteit sinds de nazomer en die de rest van het jaar heeft doorgezet’, schrijft het advocatenkantoor. Private equity-fondsen hebben een actieve rol gespeeld in de ommekeer.

Zet het herstel door?

De grote vraag is of het herstel zich door gaat zetten. Allen & Overy ziet dat de voorwaarden hiervoor aanwezig zijn. ‘De wereldwijde aandelenmarkten zijn enorm gestegen. Zowel door de uitverkiezing van Joe Biden als nieuwe president van de Verenigde Staten als het nieuws dat drie potentiële vaccins tegen het coronavirus zeer effectief zijn gebleken.’

Toch zit een volledig herstel er nog niet in. ‘De pandemie is verre van onder controle en de kans op ernstige economische schokken op de lange termijn blijven zeer reëel. De marktomstandigheden kunnen daardoor in 2021 behoorlijk hobbelig blijven en de zenuwen van investeerders de komende maanden op de proef worden gesteld.’