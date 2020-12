‘Terugkeer naar China lonkt voor CFO Huawei’

Advocaten van Huawei-CFO Meng Wanzhou zijn in gesprek met het ministerie van justitie van de Verenigde Staten over een mogelijke terugkeer naar China, in ruil voor een gedeeltelijke bekentenis. Dit schrijft The Wall Street Journal op basis van een bron, dichtbij het onderzoek.

Een maand geleden, na de Amerikaanse presidentsverkiezingen, zouden de onderhandelingen volgens de bron tussen de VS en de advocaten opnieuw opgepakt zijn. Onder een ‘overeenkomst uitgestelde vervolging’ zou de Amerikaanse justitie de aanklachten tegen de CFO kunnen laten vervallen. Een eerdere conceptovereenkomst zou ze volgens de krant hebben afgewezen.

Aanvechten uitleveringsverzoek

De 48-jarige Meng vecht het uitleveringsverzoek van de VS aan. Zij zit sinds haar arrestatie op verzoek van de VS eind 2018 vast in Canada. De Amerikanen beschuldigen haar van het ontduiken van economische sancties tegen Iran en bankfraude. De dochter van Huawei-oprichter en miljardair Ren Zhengfei heeft altijd ontkend dat ze iets verkeerd gedaan heeft.

De relaties tussen China, de VS en Canada, afgezien van de handelsoorlog, zijn door de arrestatie van Meng op scherp gezet. Na haar aanhouding blokkeerde China bepaalde importproducten van Canada en arresteerde het land twee Canadezen, diplomaat Michael Kovrig en zakenman Michael Spavor, wegens spionage. De twee zitten nog altijd vast.