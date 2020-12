Tweede Kamer: geen aanmaningen Belastingdienst tijdens lockdown

De Tweede Kamer heeft vlak voor het kerstreces een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om de fiscus tijdelijk geen betalingsherinneringen en aanmaningen te laten sturen aan burgers en bedrijven.

De Belastingdienst kondigde eerder aan dergelijke werkzaamheden weer te hervatten wegens de ruimte die is ontstaan aan het eind van de zomer, toen Covid-19 weer even wat meer onder controle was in Nederland. Met de nieuwe lockdown vindt de Kamer het ‘getuigen van de menselijke maat en empathie’ als deze herinneringswerkzaamheden weer tijdelijk stilgelegd zouden worden. De motie van Kamerlid Farid Azarkan (DENK) werd door de Kamer aangenomen.