Tweederde benoemde commissarissen nog steeds via eigen netwerk

In de private sector komt 67 procent van de benoemde toezichthouders uit de welbekende eigen vijver van zittende commissarissen, valt te lezen in het op 26 november gepresenteerde Nationaal Commissarissen Onderzoek 2020. Uit dit onderzoek blijkt dat 7 procent van de commissarissen bij private bedrijven reageerde op advertenties en 26 procent kwam via een intermediair.

Marie-Leontine de Graaf, mede-eigenaar van Board Refreshment, een bureau dat een zo evenwichtig en inclusief mogelijke samenstelling van Raad van Commissarissen en Toezicht nastreeft, zegt daarover het volgende: “Nederland barst van het talent. Maar het talent vindt nog onvoldoende de weg naar de top, dat wordt pijnlijk zichtbaar in dit onderzoek. Wij zien dat ook in de dagelijkse praktijk; veel uitermate geschikte potentiele toezichthouders vragen ons hoe ze commissaris kunnen worden. Ze kennen de wegen niet.”

Eigen netwerk inzetten

De Graaf vervolgt: “Om te zorgen dat je in beeld komt voor een Raad van Commissarissen (RvC) is het primair belangrijk om je netwerk in te zetten. Maar je moet wel weten hoe je dat doet. En voordat je dat doet moet je weten wat je wilt en brengt; waar je aan tafel wilt komen en waarom. Kortom zorg dat je goed voorbereid bent.”