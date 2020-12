Unibail-Rodamco-Westfield stelt nieuwe CFO aan

Fabrice Mouchel is met ingang van 5 januari CFO en lid van raad van bestuur van Unibail-Rodamco-Westfield. De raad van commissarissen heeft Mouchel afgelopen week benoemd. Hij volgt de huidige CFO Jaap Tonckens op, die met pensioen gaat.

Mouchel werd in 2007 benoemd tot vervangend CFO. Afgelopen jaar volgde de benoeming tot finance director en CFO Europe. De Fransman trad in 2001 in dienst bij Unibail-Rodamco-Westfield als hoofd corporate development. Voordat Mouchel aan de slag ging bij het vastgoedbedrijf was hij onder meer werkzaam bij ING-Barings en Gide Loyrette & Nouel.

In een reactie zegt Léon Bressler, voorzitter van de raad van commissarissen: “Ik wens Fabrice Mouchel veel succes met zijn nieuwe functie. Ik wil Jaap Tonckens oprecht bedanken voor zijn bijdrage en inzet voor Unibail-Rodamco-Westfield tijdens zijn elfjarige dienstverband.”

Vertrouwen

Tonckens geeft aan ‘erg genoten te hebben’ van zijn tijd bij het bedrijf. “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat de raad van commissarissen door de jaren heen in mij heeft gesteld. Er zijn veel hoogtepunten. Ik wens mijn collega’s veel succes en ik ben ervan overtuigd dat de groep met zijn nieuwe managementteam een geweldige toekomst tegemoet gaat.”

