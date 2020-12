Vertrekkende DNB-bestuurder pleit voor deltaplan tegen witwassen

Vertrekkend bestuurder Frank Elderson van De Nederlandsche Bank (DNB) pleit voor een deltaplan tegen witwassen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. Elderson, die dinsdag begon als bestuurder bij de Europese Centrale Bank (ECB), stelt dat boeven zich pas zorgen maken als alle onderdelen van het beleid op orde zijn, zo zei hij in een afscheidsinterview met Het Financieele Dagblad.

Volgens Elderson pakken banken hun taak als poortwachter steeds serieuzer op. Daarom is volgens hem nu de samenleving aan zet. De wegen richting Nederland worden flink gevuld met crimineel geld. Volgens schattingen gaat het om circa zestien miljard euro. “Dat is niet alleen een resultaat van die tekortschietende poortwachters. Maar ook van de opsporingscapaciteit van de overheid, van ons fiscale stelsel, van ons drugsbeleid en van het feit dat we letterlijk een doorvoerhaven zijn van legitieme en illegale spullen. We zijn behalve dominee ook koopman.”

Bladzijde omgeslagen

Volgens Elderson is door de banken in de strijd tegen crimineel geld de laatste jaren echt een bladzijde omgeslagen. “Ik hoor bankiers niet meer zeggen dat ze zijn opgescheept met een taak die eigenlijk niet bij ze hoort. Dat is ontzettend belangrijk, want DNB heeft beperkte middelen”, zegt hij tegen de krant. Hij vindt het daarom “niet meer dan fair” tegenover de financiële sector dat de politiek actief gaat nadenken hoe de criminele miljarden omlaag te krijgen.

Uniek en gedurfd initiatief

Ton van Tulder, directeur van het Institute for financial crime (IFFC), is tevreden dat Elderson beaamt dat er deltaplan tegen witwassen moet komen. “Banken hebben de handschoen echt opgepakt met onder meer de oprichting van Transactie Monitoring Nederland (TMNL), een uniek en gedurfd initiatief. Er is ook sprake van vergaande samenwerking van banken met de FIU in de zogenaamde Fintell Alliance. Hier raken de poortwachters en het kanaal richting vervolging en opsporing elkaar concreet, zodat er veel effectiever kan worden ingegrepen.”

“Daarnaast is er door politie en banken een aantal taskforces ingesteld en actief die specifieke onderdelen van ontwrichtende criminaliteit feitelijk aanpakken. Is het genoeg? Nee, we zijn er als maatschappij nog lang niet. Concrete actie van de kant van politiek, wetgever en toezichthouders moet plaatsvinden. En dan zijn mooie woorden niet voldoende, van intenties is de georganiseerde criminaliteit niet bang geworden. Echte maatregelen schrikken wel af. Ook het IFFC wil daar graag haar steentje aan bijdragen vanuit een zo breed mogelijk perspectief.”