Wonderbelegger Rob van den B. veroordeeld tot 6 jaar cel

De 56-jarige ‘wonderbelegger’ Rob van den B. uit Eindhoven is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot zes jaar cel, onder meer vanwege beleggings- en faillissementsfraude. Deze straf is flink hoger dan de rechtbank eerder oplegde en ook hoger dan de eis van het OM.

Van den B. lichtte tussen 2010 en 2013 een groot aantal beleggers op. “Hij spiegelde zijn slachtoffers voor dat hij een goede en ervaren belegger was en dat het door hen geïnvesteerde geld hoge rendementen zou opleveren”, aldus het hof in Den Bosch. Het gaat, voor zover bekend, om beleggingen met een totaalbedrag van ongeveer 9 miljoen euro. Na de beleggingsfraude, waarvoor Van den B. in voorarrest werd genomen, pleegde hij – toen zijn hechtenis in 2015 werd geschorst – faillissementsfraude.

Geld naar luxeproducten

Het achterovergedrukte geld gaf de Eindhovenaar uit aan luxeproducten zoals auto’s, een bar-dancing, een woning, zwembad en vakanties. Met het wel belegde geld leed hij aanzienlijke verliezen. De man ging vervolgens failliet. “Dat weerhield hem er niet van om zijn beleggingspraktijken voort te zetten, waarmee hij opnieuw veel beleggers heeft gedupeerd”, staat in de uitspraak.

De rechtbank in Den Bosch veroordeelde Van den B. begin 2017 tot ruim een jaar cel en een taakstraf. Omdat Van den B. al een tijd in voorarrest had gezeten, hoefde hij destijds niet meer de cel in. Het hof vindt een zwaardere straf op zijn plaats, gezien de ernst van de feiten. Ook acht het hof de kans op herhaling groot, onder meer omdat hij al eerder veroordeeld is en de “onverminderde voortzetting van zijn gewetenloze, brutale strafbare praktijken”.

Het hof heeft daarom besloten de volledige naam van Van den B. te publiceren als de uitspraak onherroepelijk is. Dat is als hij niet in cassatie gaat of na de uitspraak van de Hoge Raad. “Om te voorkomen dat anderen opnieuw slachtoffer worden van zijn oplichtingspraktijken”, licht het hof de ongebruikelijke stap toe.