Banken hadden wereldwijd een recordjaar, maar Nederland bleef achter

Banken hadden wereldwijd een recordjaar met hun zakenbankactiviteiten. De grote Europese banken zagen hun grootzakelijke activiteiten goed draaien, maar de grote Nederlandse banken bleven achter. Dat concludeert de beleggersvereniging VEB in een bijdrage.

Volgens onderzoeksbureau Revinitiv haalden alle zakenbanken wereldwijd een recordbedrag van 124,5 miljard dollar aan vergoedingen binnen. Dit was te danken aan de coronacrisis waardoor veel bedrijven kapitaal op moesten halen. Zakenbanken adviseren en begeleiden daarbij. Vooral het garanderen van de opbrengst van emissies leverde veel op. Wereldwijd nam de vergoeding voor de zogenaamde ‘underwriting’ van schulduitgiftes met een kwart toe ten opzichte van 2019. Bekende Amerikaanse banken als Goldman Sachs en Morgan Stanley pakken een groot deel van deze taart. Toch hebben enkele grote Europese bankconcerns met een stevige zakenbanktak geprofiteerd van het recordjaar.

Meer weten over banken? Volg de e-learning bankrelatiemanagement!

Deutsche Bank profiteerde in 2020

Neem bijvoorbeeld Deutsche Bank. Die is al jaren een van de grootste probleemgevallen van het Europese bankenlandschap, maar 2020 is het jaar dat de kansen lijken te keren. De omzet van de zakenbanktak nam in de eerste negen maanden met 35 procent toe. De bank als geheel was over deze periode ook weer winstgevend. Het Franse BNP Paribas is met zijn zakenbanktak naar eigen zeggen de Europese nummer één in syndicaatleningen en emissies van bedrijfsobligaties. De inkomsten namen hier over de eerste drie kwartalen met ruim 16 procent toe.

Minder inkomsten grootzakelijke activiteiten

Tegenover deze resultaten steken die van de twee grote beursgenoteerde Nederlandse banken wat pover af. De inkomsten van de grootzakelijke activiteiten van zowel ING als ABN Amro liepen terug. De omzet van corporate and institutional banking (CIB) van ABN Amro viel de eerste negen maanden van dit jaar lager uit dan vorig jaar. De rente-inkomsten zakten en een kleine stijging van de inkomsten uit vergoedingen kon dat niet goedmaken.

De divisie Wholesale Banking van ING zag de rente-inkomsten over de eerste negen maanden van het jaar licht stijgen en de fees licht dalen. Het verschil is ook te zien in de ontwikkeling op de beurs. ING en ABN Amro behoren in 2020 tot de slechtst presterende aandelen van de AEX-index. ABN staat nog de helft lager dan begin dit jaar, ING tegen de 30 procent in de min.

Lees ook: Economen Rabobank: tweede dip door corona minder schadelijk

Best presterende aandelen

BNP Paribas hield op de beurs de schade beperkt tot een verlies van 17 procent. Deutsche Bank is daarentegen met een plus van bijna 30 procent een van de best presterende Duitse aandelen. Of hiermee de definitieve comeback van het zwaar gehavende Deutsche Bank is ingezet is zeer de vraag. Analisten (bron: Bloomberg) zijn nog erg terughoudend over dit aandeel en geven overwegend verkoopadviezen. Van de 30 experts durft er slechts één een koopadvies te geven.

2020 was voor de bankensector een moeilijk jaar met afschrijvingen en een verdere daling van de rente en daarmee de rente-inkomsten. Het lichtpunt was zakenbankieren, maar aan de Nederlandse banken die daar niet echt groot in zijn ging dat dus voorbij.