Bitcoin bereikt opnieuw recordhoogte

De digitale munt bitcoin zet zijn opmars voort. De munt ging donderdag voor het eerst door de grens van 37.000 dollar. Daarmee overtrof de waarde van de hele cryptomuntenmarkt, die bestaat uit bitcoin en andere digitale munten zoals ether en tether, voor het eerst één biljoen dollar. Bitcoin is goed voor ongeveer twee derde van de marktwaarde.

’s Werelds bekendste cryptomunt was donderdagochtend volgens de website voor cryptokoersen Coinmarketcap 37.736 dollar waard. Daarmee werd in een etmaal meer dan vijf procent aan waarde gewonnen. Woensdag bereikte de munt al een recordhoogte van 35.000 dollar. Maandag verloor de munt nog 17 procent aan waarde, het grootste dagverlies sinds maart. De cryptomunt is sinds het begin van 2021 gestegen met ongeveer 29 procent. In heel 2020 verviervoudigde de waarde van bitcoin.

Aankopen van grote beleggers

De heropleving van bitcoin wordt toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder meer aankopen van grote beleggers. Meer instellingen en bekende investeerders zijn ook begonnen met het toewijzen van fondsen in bitcoin of hebben gezegd daarvoor open te staan.

Sommige handelaren wijzen naar de eerdere voorspelling van de Amerikaanse bank JPMorgan Chase, die op de langere termijn een prijs van 146.000 dollar voorziet voor de munt. Ook de algemene teneur op de wereldwijde financiële markten, waar meer bereidheid lijkt te zijn om risico’s te nemen, lijkt bij te dragen aan de opmars.

Dekmantel

Verder zouden steeds meer investeerders voor de langere termijn in bitcoin willen zitten. Sommige kenners in de markt beweren dat digitale valuta een dekmantel biedt tegen de zwakke dollar en inflatierisico’s in een wereld die wordt overspoeld door fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen. Anderen beweren dat particuliere beleggers en bepaalde fondsen die de trends volgens momenteel een “onhoudbare zeepbel” aan het veroorzaken zijn.