CFO Hans van Leeuwen vertrekt bij ProRail

Na bijna vijf jaar werkzaam te zijn geweest als CFO bij ProRail heeft Hans van Leeuwen besloten om zijn functie per 1 mei aanstaande neer te leggen. De afgelopen bijzondere periode, waarin veel mensen beseffen hoe belangrijk het is om een goede balans te hebben tussen werk en privé kwam zijn wens naar boven om meer tijd met zijn familie door te brengen.

“Hoewel ik sinds 2016 mijn werk altijd met buitengewoon veel enthousiasme heb gedaan, heb ik besloten dat ik graag meer tijd wil doorbrengen met mijn gezin, mijn kinderen en mijn – op komst zijnde – kleinkinderen. Uiteraard is het geen gemakkelijk besluit want ik heb altijd met veel plezier bij ProRail gewerkt, maar deze wens laat zich niet gemakkelijk verenigen met een baan als CFO. Je kunt je tijd uiteindelijk maar een keer goed besteden”, vertelt Van Leeuwen in een reactie.

“Met hart en ziel ingezet”

Hans Alders, voorzitter van de raad van commissarissen, bedankt Van Leeuwen voor zijn inzet: “Van Leeuwen heeft zich de afgelopen vijf jaren met hart en ziel ingezet voor ProRail. Daar wil ik hem namens de Raad van Commissarissen voor bedanken. Zijn persoonlijke keuze om meer tijd en aandacht aan zijn gezin te besteden, kenmerkt hem. Helaas voor ons ProRail, maar hoe mooi voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.”

John Voppen, CEO van ProRail waardeert de daadkracht en gedrevenheid van Van Leeuwen: “Dankzij Hans is ProRail nu eigenaar van de Inktpot en de Tulpenburgh – tussen zijn eerste gedachte hierover en de daadwerkelijke aanschaf zaten slechts een paar weken! Die daadkracht en gedrevenheid – gebaseerd op zijn eigenzinnige visie op mensen, samenwerken en duurzaamheid – kenmerken hem. En met die eigenschappen in gedachte, begrijp ik zijn keuze voor het loslaten van ProRail en het extra omarmen van zijn gezin volkomen. Mij rest dit te accepteren – met pijn in mijn hart.”

Carrière

In januari 2016 startte Van Leeuwen als CFO van ProRail. Hij begon zijn carrière 28 jaar geleden als financieel directeur bij Kelly Services Nederland. Daarna was hij achtereenvolgens ruim twaalf jaar lang CFO bij Ben/T-Mobile en bijna drie jaar CFO bij VolkerWessels Bouw en Vastgoedontwikkeling.

