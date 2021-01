Chipbedrijf ASMI vindt financieel directeur bij Fugro

Chiptoeleverancier ASM International (ASMI) heeft in Paul Verhagen zijn nieuwe financieel directeur gevonden. Het AEX-bedrijf moest op zoek naar een vervanger voor Peter van Bommel, die in oktober aangaf met pensioen te gaan. Verhagen is nu nog de financieel eindverantwoordelijke bij de beursgenoteerde bodemonderzoeker Fugro.

Verhagen treedt aan bij een bedrijf dat door de coronapandemie bij de winnaars van de crisis wordt geschaard. ASMI levert vooral systemen voor de bewerking van wafers, de dunne schijfjes waarvan halfgeleiders worden gemaakt. De chipsector zal naar verwachting verder profiteren van de digitalisering van bedrijven voor al het thuiswerken, waardoor meer servers en andere apparatuur nodig is om die verschuiving mogelijk te maken. ASMI is al lange tijd in trek bij beleggers, waardoor het bedrijf uit Almere in de belangrijkste graadmeter voor de Amsterdamse aandelenbeurs werd opgenomen.

De 54-jarige Verhagen is sinds 2014 de financieel directeur van Fugro. Eerder vervulde hij topfuncties bij Philips. ASMI draagt hem op 17 mei op de aandeelhoudersvergadering voor als nieuw bestuurslid.

