Dealvolume M&A op laagste niveau sinds 2009

In 2020 bereikte het dealvolume van wereldwijde fusies en overnames (M&A) het laagste punt sinds de periode na de financiële crisis ruim tien jaar geleden, ondanks een opleving van de dealactiviteiten in de laatste drie maanden. Dit blijkt uit de meest recente cijfers over gesloten deals van Willis Towers Watson’s Quarterly Deal Performance Monitor (QDPM).

Dit onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met het M&A Research Centre van The Business School (voorheen Cass), laat zien dat bedrijven in 20201 wereldwijd slechts 674 transacties met een waarde van meer dan 100 miljoen dollar hebben afgerond. Dat is aanzienlijk minder dan het jaar daarvoor (774), en het laagste jaarlijkse volume sinds 2009 (322).

Sterke stijging in vierde kwartaal

Ondanks de verlammende werking van COVID-19 op M&A-activiteiten voor een groot deel van 2020, laat de QDPM-data een sterke stijging van het volume zien in het laatste kwartaal, met wereldwijd 246 afgeronde transacties, ten opzichte van 210 in Q4 van 2019, en met het grootste aantal (61) afgeronde grote transacties2 in een laatste kwartaal. Deze opleving wordt aangevoerd door een sterke toename van de activiteiten van kopers uit de VS, waar in het laatste kwartaal van 2020 een recordaantal transacties (136) werd gemeten, en wordt vergezeld door de eerste positieve kwartaalresultaten in deze regio in drie jaar tijd.