Deurwaarders: incassogolf op komst

Vooral bij mkb’ers en zzp’ers groeien de betalingsachterstanden omdat ze onbetaalde rekeningen blijven uitstellen. De Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de vereniging voor schuldhulpverlening (NVVK) waarschuwen dat er een golf aan incasso’s dreigt.

De groeiende schuldenlast leidt tot faillissementen dit jaar, meent de KBvG. Bij BNR kijkt de organisatie daarbij naar de lessen uit het verleden, met name de vorige financiële crisis. Toen waren veel faillissementen het gevolg van wanbetalingen omdat ondernemers de facturen niet konden voldoen. De faillissementen zorgen voor verlies van arbeidsplaatsen en hebben een domino-effect op de gehele economie. Om deze reden is er juist gekozen voor oplossingen als het uitstel van het betalen van belastingen. Het ministerie van Financiën voorziet de faillissementsgolf dit jaar ook en wijst ondernemers op nieuwe wetgevingen als WHOA om onnodige faillissementen te voorkomen.

Uitstel slechts mogelijke oplossing

Volgens de deurwaardersorganisatie is uitstel de ‘slechts mogelijke oplossing die je kunt bedenken’ is om de economische druk van de coronacrisis op te vangen. Veel ondernemers hebben in 2020 gebruik gemaakt van mogelijkheden om bijvoorbeeld belastingbetalingen uit te stellen. Nog tot 1 april dit jaar kunnen ondernemers gebruik maken van de regeling. Maar die rekening moet uiteindelijk ook worden betaald en vanaf juli 2021 moeten ondernemers de achterstanden van 2020 goedmaken in 36 maandelijkse termijnen.

Ook oplossingen om vaste lasten zoals huur uit te stellen hebben ervoor gezorgd dat de achterstanden zich verder opstapelden. Daardoor wordt het alsnog betalen alleen nog maar moeilijker. De vereniging voor schuldhulpverlening meldt dat ondernemers die voor de coronacrisis al zwak stonden massaal gebruik hebben gemaakt van de uitstelregelingen en voorziet daarom grote problemen voor zwakkere ondernemers. De verwachte golf zorgt ook voor druk op incassobureaus en schuldhulpverleners, omdat straks ondernemers en particulieren massaal aankloppen bij deze organisaties.