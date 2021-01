DNB-baas Knot: Tweede lockdown minder zware klap, economie herstelt snel

De president van de Nederlandse bank, en tevens ECB-bestuurder, Klaas Knot is optimistisch over de toekomst van de economie. Hij wijst erop dat het derde kwartaal van 2020 liet zien dat het herstel na de lockdown sterk is en stelt dat de tweede lockdown een minder zware klap is voor de economie dan de eerste.

De economie lijkt zich aan te passen aan de lockdown, zegt DNB-baas Knot in een interview met Bloomberg. “De economische impact van de tweede lockdown lijkt minder zwaar te zijn dan die van de eerste golf. Dat laat zien dat onze economie enigszins flexibel is. We zijn allemaal een stoomcursus digitalisering ondergaan en dat betekent, bijvoorbeeld, dat de industriële sector op dit moment niet zo zwaar lijdt op dit moment. De dienstensector natuurlijk wel, maar die kan ook weer snel herstellen. Dat is geen kapitaalintensieve sector. Er zal wat schade zijn met een faillissementsgolf en een stijging van de non-performing loans, maar ik ben optimistisch over de bankensector.”

Vertraging vaccinuitrol

De uitrol van het vaccin is van kritiek belang voor het economisch herstel, meent Knot. “Ik zie dat er wat problemen zijn met de uitrol, maar er kan nog een versnelling volgen. Ik ben ervan overtuigd dat de enige duurzame oplossing afhankelijk is van de vaccins. Zonder vaccins lopen we het risico op een stop-go-patroon met infecties die stijgen, beperkingen die volgen, et cetera, zoals we het afgelopen jaar hebben gezien.” Momenteel is er oponthoud nadat eerder bleek dat farmaceutisch bedrijf AstraZeneca niet in staat is om de bestelde vaccins te leveren. Daarover zou de EU in gesprek gaan met het Brits-Zweedse bedrijf, maar die heeft dat gesprek afgezegd.

Herstel sterk in derde kwartaal

Hij zegt wel voorzichtig optimistisch te zijn over de economische vooruitzichten. “Het voorzichtige slaat vooral op de eerste helft van het jaar, de tweede golf, de verscherpte lockdowns, de mogelijke virusmutaties waar we ons zorgen over maken, et cetera. Maar na de zomer zou er ruimte moeten zijn voor optimisme. De vaccins en de uitrol van de vaccins zouden ons een duurzaam perspectief moeten geven om onze economie uit de beperkingen te tillen. We hebben in het derde kwartaal vorig jaar gezien dat het herstel dan heel sterk kan zijn.”

Normaliseren rente

Daarna hebben we te maken met de erfenis van de op dat moment bijna anderhalf jaar durende coronacrisis, merkt Knot op. “Dat betekent dat de output zich enige tijd lager zal zijn dan de potentie en dat verlicht enige tijd de inflatiedruk. We moeten bezien hoe dat verloopt voordat we kunnen praten over het normaliseren van de rente.” In de Eurozone zijn rentes lager dan op andere plekken in de wereld, zegt Knot. Als veranderende financiële condities het gevolg zijn van een verkrampte markt, zoals we vorig jaar in maart zeggen, dan moet de ECB daaropin actie komen. “Maar als dat het gevolg is van verbeterde groeivooruitzichten, betere inflatieverwachting, dan moeten we daar uiteraard in gesprek over gaan om te zien of we tegendruk willen uitvoeren.”