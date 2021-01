Duitse economie kromp met 5 procent door coronacrisis

De economie van Duitsland, de grootste van Europa, is in 2020 met vijf procent gekrompen door de coronacrisis. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau op basis van een voorlopige schatting. Daarmee kwam een einde aan tien jaar van groei voor de Duitse economie. Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland.

De Duitse economie had last van de lockdowns en een zwakkere export, bijvoorbeeld omdat de vraag naar Duitse auto’s onder druk stond. In het voorjaar werden ook nog fabrieken in Duitsland tijdelijk gesloten vanwege de virusuitbraak. Daarnaast hielden Duitsers de hand op de knip door de onzekerheid over de crisis, waardoor de consumentenbestedingen afnamen. Ook werden minder investeringen gedaan door bedrijven.

Scherpe neergang in tweede kwartaal

De dienstensector met bijvoorbeeld horeca, toerisme en detailhandel had het eveneens moeilijk door winkelsluitingen en de lockdowns. Vooral in het tweede kwartaal was sprake van een scherpe neergang van de Duitse economie. Daarna werd wel herstel ingezet. Om de crisis tegen te gaan, kwam de Duitse overheid met omvangrijke steunmaatregelen voor de economie. Ook werden maatregelen genomen om te voorkomen dat de werkloosheid sterk toeneemt.

Minder erg dan 2009

De krimp viel wel minder sterk uit dan tijdens de financiële crisis in 2009, toen de Duitse economie met 5,7 procent achteruit ging. Ook was de neergang iets minder sterk dan economen hadden gevreesd. In 2019 groeide de economie van Duitsland nog met 0,6 procent.

Het statistiekbureau meldde verder dat het Duitse begrotingstekort is uitgekomen op 4,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp), tegen een plus van 1,5 procent in 2019. Dat komt neer op een tekort van ruim 158 miljard euro. Het is voor het eerst sinds 2011 dat het land een begrotingstekort heeft als gevolg van de enorme uitgaven van de overheid om de crisis te beteugelen.

De waarde van de handel tussen Duitsland en Nederland lag in 2019 nog op bijna 193 miljard euro. Daarnaast is de haven van Rotterdam van groot belang als doorvoerpunt van goederen naar Duitsland.