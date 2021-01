Duitse wet verplicht vrouwen in bestuur beursgenoteerde bedrijven

Duitsland is van plan beursgenoteerde bedrijven wettelijk te verplichten een vrouw in het bestuur te benoemen. De coalitiepartijen in Berlijn hebben daarover een deal gesloten. Het Duitse parlement zal nu moeten stemmen over het wetsvoorstel.

Beursgenoteerde bedrijven in Duitsland met vier bestuursleden of meer moeten nu minstens één vrouw in het bestuur benoemen. Er wordt al jaren gedebatteerd over meer vrouwen in bestuurskamers en vrijwillige oproepen leverden te weinig op, tot toenemende frustratie van bondskanselier Angela Merkel. Nu moet dus een wet de zaak gaan regelen.

Mijlpaal

De Duitse minister van familiezaken Franziska Giffey spreekt van een “mijlpaal” voor meer vrouwen in leiderschapsposities. Volgens haar ging vrijwillige verandering erg langzaam. Justitieminister Christine Lambrecht zegt dat de wet een sterk signaal moet geven en dringt er bij bedrijven op aan om “gebruik te maken van de mogelijkheden die hooggekwalificeerde vrouwen bieden”.

Momenteel is nog geen dertien procent van de bestuursleden van de dertig grootste beursgenoteerde bedrijven uit de DAX-index in Frankfurt een vrouw, aldus onderzoek. In de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk ligt dat percentage veel hoger. Geen enkel DAX-bedrijf wordt geleid door een vrouw. Wel komt in mei bij de grote Duitse farmaceut Merck de Spaanse Belén Garijo aan het roer te staan.

Ook quotum in Nederland

Ook in Nederland komt een vrouwenquotum, maar dan voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Daarbij moet iedere mannelijke commissaris die vertrekt vervangen worden door een vrouw, totdat ten minste een derde van de raad van commissarissen bestaat uit vrouwen. Sinds 2013 is er een wettelijk ‘streefcijfer’ van dertig procent, maar dat leverde nog niet genoeg op. Afgelopen najaar werd bekend dat iets minder dan de helft van de beursgenoteerde bedrijven nog niet voldoet aan het aanstaande quotum.