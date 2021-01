‘Economisch herstel eurozone langzaam, ongelijkmatig en fragiel’

Het economische herstel in de eurozone zal langzaam gaan. Daarbij moet rekening worden gehouden met een ongelijkmatige recuperatie en herstel dat vooral heel broos is. Daarvoor waarschuwt kredietbeoordelaar Moody’s, die de vooruitzichten van het landenblok als negatief inschaalt. Daarmee bestaat de kans dat de eurozone als geheel op termijn aan kredietwaardigheid inboet.

De belangrijkste uitdaging waar beleidsmakers voor staan is volgens de kredietfirma het stabiliseren van de overheidsschuld. Vooral ook omdat nog vele euro’s nodig zijn om het herstel van de economieën aan te jagen.

Diepe recessie

De coronapandemie heeft de economie van de eurozone vorig jaar in een diepe recessie gestort, aldus Moody’s. Daarbij heeft de crisis geleid tot een sterke stijging van de overheidsschuld. Maar omdat de schuld in het landenblok nog altijd relatief betaalbaar is, heeft deze nog niet heel veel effect gehad op de kredietwaardigheid.

Moody’s voorspelt voor dit jaar een opleving van de economische groei tot 4,6 procent in 2021, na een verwachte krimp van 7,7 procent afgelopen jaar. De groei zal ook door fiscaal en monetair beleid worden ondersteund. Dat resulteert volgens de firma onder meer in lage rentestanden waarmee bedrijven en huishoudens naar verwachting goede toegang houden tot krediet. Voor Nederland wordt dit jaar op 3,5 procent groei gerekend na een krimp van 5 procent in 2020.

Kredietrisico’s grootst in Zuid-Europa

Door de hoge schuldniveaus en de hier en daar haperende groei door ingestelde lockdownmaatregelen wordt het risico op en de eventuele impact van een nieuwe schok versterkt. Dit gebeurt vooral als het vertrouwen van beleggers in overheden die zeer grote schuldbedragen moeten herfinancieren afneemt. De kredietrisico’s zijn volgens Moody’s het grootst in Italië, Cyprus, Spanje en Portugal, gezien hun hoge economische blootstelling aan de crisis en hun beperktere begrotingsruimte.

Sleutelrol ECB

Verder wijst Moody’s op de sleutelrol van de Europese Centrale Bank (ECB) die eerder stelde “alles te doen wat nodig is” om een nieuwe schuldencrisis te voorkomen. De rol van de toezichthouder speelt volgens de kredietfirma mee in het vertrouwensvraagstuk en het laag houden van de financieringskosten.

Verder wijst Moody’s op de risico’s die verkiezingen, zoals in maart in Nederland, met zich meebrengen. Ook is er steeds meer sociale onrust door de crisis en blijft de geopolitiek uitdagend.