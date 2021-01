Economisch herstel lijkt in Europa eerder in te treden

Het economisch herstel van de coronacrisis lijkt in grote Europese landen als Duitsland en Frankrijk eerder ingetreden dan voorzien. Althans dat denkt het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat zijn ramingen voor de grootste economieën uit de eurozone heeft bijgesteld.

Onderzoekers van de organisatie uit Washington komen voor beide landen nu uit op een iets kleinere krimp over 2020 dan ze in oktober nog voorzagen. Dat betekent ook dat er dit jaar verhoudingsgewijs een beperktere inhaalslag zal plaatsvinden.

Klap komt minder hard aan

De Duitse economie kromp vorig jaar 5,4 procent, en trekt volgens de nieuwe ramingen in 2021 waarschijnlijk weer 3,5 procent aan. Volgens het IMF komt de klap in Duitsland relatief minder hard aan dan in andere landen, en dat is mede te danken aan de forse Duitse overheidssteun om de economie te helpen. Er moet bij de oosterburen in eerste instantie wel rekening gehouden worden met een schokkerig en ongelijk verdeeld economisch herstel. Pas als er veel mensen gevaccineerd zijn zal het herstel aan kracht winnen, waarschuwt het fonds, dat er niet vanuit gaat dat de Duitse economie voor 2022 weer op zijn oude niveau terug is.

Economisch het hardst geraakt

In Frankrijk nam de crisis vorig jaar een hap van 9 procent uit de economie, komt naar voren uit de cijfers. Daar is dit jaar waarschijnlijk sprake van 5,5 procent groei. Volgens het IMF is Frankrijk een van de landen die economisch het hardst geraakt wordt door de pandemie. Dat komt onder meer omdat de Franse economie voor de virusuitbraak al de nodige problemen kende. De Franse overheid zou er daarom goed aan doen bij haar steun aan het bedrijfsleven straks ook te kijken naar een aanpak van de hoge schulden in het land.

Ramingen voor de wereldeconomie

Het IMF publiceert vaker tussentijdse rapporten waarin het de economie van bepaalde landen onder de loep neemt. Volgende week komt het fonds ook weer met ramingen voor de wereldeconomie als geheel. IMF-topvrouw Kristalina Georgieva heeft onlangs al aangegeven dat die waarschijnlijk iets minder somber zullen zijn dan de laatste voorspellingen uit oktober. Dat is vooral te danken aan de vele positieve economische cijfers die afgelopen maanden zijn verschenen over het derde kwartaal, toen veel landen herstelden van de eerste coronalockdowns.